شكرا لقرائتكم خبر عن هدى تتعاون مع المخرج إيهاب عبد اللطيف فى أغنية "تعبت بأمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة هدى مع المخرج إيهاب عبد اللطيف فى أغنية جديدة تحمل اسم تعبت بأمانة من كلمات وألحان شادى وتوزيع نوار البحيرى، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها قريبا وتحمل عددا من المفاجآت.



هدى وايهاب عبد اللطيف



هدى

ويعد التعاون الثالث الذى يجمع هدى والمخرج إيهاب عبد اللطيف، حيث تعاونا سابقا فى أغنية على وضعك يا كبير وأغنية هو الخسران.

وكانت آخر أعمال هدى أغنية "مستفزة" كلمات حسام موكا وإبراهيم الشناوي وألحان أحمد سعد وتوزيع أشرف البرنس وإدارة الإنتاج محمد الشناوي ومسجل صوت أحمد جودة.

أغنية أخرى بعنوان "بيعملولى أعمال" من كلمات رضا المصرى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات الأغنية: في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير .. وناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير.. و ناس كلامهم يريح ويبشرك بالخير.

يذكر أن هدى طرحت عدة أغاني في الشهور الأخيرة منها أغنية "Boom" و"الصادق الأمين" في رمضان و"جامدة" و"جر ناعم" ولاقوا صدى جيدا عند الجمهور المصري والعربي.