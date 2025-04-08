شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن نوران ماجد بعد موافقتها على الزواج من هشام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة نوران ماجد التريند بعد حالة من الجدل مؤخرًا، بعد إعلان موافقتها على الزواج من هشام عاشور، مما دفع الجمهور للبحث والتساؤل عن هويتها ومسيرتها الفنية.

تنتمى نوران ماجد لأسرة مصرية، حيث أعلنت فى وقت سابق أنها تفتخر بأصولها العربية والإسلامية، بدأت رحلتها فى عالم الفن قبل عامين، وكان أول من دعمها فى هذه المسيرة هو المخرج الكبير طارق العريان.

كما أكدت نوران ماجد أن الفن رسالة سامية تهدف لخدمة المجتمع، وأن الفنان يجب أن يكون له دور مؤثر فى المجتمع، ليس فقط من خلال الأعمال الفنية، بل أيضًا من خلال العمل الخيرى، وتعتبر أن المشاهير يجب أن يكونوا قدوة فى المجتمع، مستشهدة بأسماء مثل محمد على ومايكل جاكسون.



هشام عاشور ونوران ماجد

وشددت نوران فى تصريحات سابقة على رفضها التام لتقديم أدوار الإغراء أو الأدوار التى تتعارض مع قيم المجتمع، مؤكدة أنها تسعى دائمًا لتقديم أعمال هادفة تناقش قضايا حقيقية تمس الناس.

وكان آخر أعمال نوران ماجد دور "الشيطانة راما" فى مسلسل أهل الخطايا، الذى أظهر موهبتها وتمكنها فى تقديم الأدوار الصعبة والمعقدة.