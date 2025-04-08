شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تطرح أغنيتها الجديدة لحبيبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية ميريام فارس كليب أغنيتها الجديدة "لحبيبى"، على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الإذاعية، والأغنية من كلماتها وألحانها وتوزيعها، وقد قالت ميريام إنها قامت بتوزيعها بعد 8 محاولات.
وأضافت ميريام: كل نغمة فيها طلعت من قلبى والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللى بترافقنى كل يوم وطلبت من جمهورها أن يستمتعوا بها ويذهبوا بخيالهم إلى مكان يحبونه ويعيشون معها بكل جوراحهم.
وتعيش النجمة اللبنانية ميريام فارس حالة من الانتعاشة الفنية، وسبق وطلت ميريام فارس ببجلسة تصوير جديدة وسط الزهور بملابس مبهجة باللون "البمبى" وبتسريحة شعرها الكيرلى التى اشتهرت بها مرتدية بوت مرسوم عليه زهور، وحرص متابعوها على إظهار إعجابهم بهذه الإطلالة المبهجة.
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