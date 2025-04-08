شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تطرح أغنيتها الجديدة لحبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية ميريام فارس كليب أغنيتها الجديدة "لحبيبى"، على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الإذاعية، والأغنية من كلماتها وألحانها وتوزيعها، وقد قالت ميريام إنها قامت بتوزيعها بعد 8 محاولات.

وأضافت ميريام: كل نغمة فيها طلعت من قلبى والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللى بترافقنى كل يوم وطلبت من جمهورها أن يستمتعوا بها ويذهبوا بخيالهم إلى مكان يحبونه ويعيشون معها بكل جوراحهم.