شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: ليا أصدقاء قالوا لى إحنا كنا يوسف وقوة المسلسل خلت الناس تتكلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أمينة خليل عن تلقيها رسائل من بعض أصدقائها تزامناً مع عرض مسلسل لام شمسية فى موسم رمضان 2025، ليكشفوا لها عن تعرضهم للتحرش فى طفولتهم، وقالت: "اللى حصل آخر 10 أيام من عرض المسلسل، إن ليا أصدقاء فى سنى، قالوا لى إن إحنا كنا يوسف وحصل فينا كدا".

وعن المعايشة قالت النجمة أمينة خليل، فى لقائها بـ تليفزيون الخليج 365: "لكن أنا لم أتعامل مع طفل أو صديقة حصل لها الموقف دا، لكن اللى يخض إن فى ناس فى حياتى قالوا لى دا حصل لنا ودى قوة المسلسل وخلت الناس دلوقتى تتكلم بدون خجل وبكل شجاعة ومش مكسوفة خالص إنها تقول دا حصل وأنا تخطيته".

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.