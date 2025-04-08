شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى عضو لجنة تحكيم فى مهرجان موسكو السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على النجمة بشرى للمشاركة فى لجنة تحكيم بمهرجان موسكو السينمائى الدولى بدورته الـ47 المقرر عقده فى الفترة بين 17 إلى 24 من شهر أبريل الجارى.

وجاء اختيار بشرى لتمثيل مصر نظرا لخبرتها الدولية فى عالم المهرجانات السينمائية وثقافتها وحرصها الدائم على التطلع والتطور فى عالم السينما لتمثل مصر.

وكانت آخر أعمال بشرى مسلسل سيد الناس الذى تم عرضه مؤخرا فى دراما رمضان بالتعاون مع عدد من النجوم منهم عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، والمسلسل من إخراج محمد سامى.

وكانت بشرى والموسيقار إسلام صبرى كشفا عن مفاجأة تزامنا مع بداية عام 2025 بعد إعلانهما عن تعاون مع مارفل الدولية فى أفلام مشتركة بين الشركتين فى تعاون هو الأول فى مصر والوطن العربى.

وتم ترشيح محمد رمضان ليكون أول النجوم المشاركين فى هذه الأفلام، حيث إنها أفلام سوبر هيرو ولكن ببصمة شرقية ومن المقرر الإعلان عن باقى التفاصيل خلال الفترة المقبلة.