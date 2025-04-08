شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكرى بعد فهد البطل فى دراما رمضان 2025 تقتحم عالم السينما والان مع تفاصيل الخبر

قررت الفنانة الشابة يارا السكرى اقتحام عالم السينما من خلال فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً ومقرر البدء فى تصويره قريباً، ليسجل أول ظهور لها فى السينما، وذلك بعدما خاضت أولى تجاربها فى التمثيل خلال مسلسل فهد البطل مع النجم أحمد العوضى الذى تم عرضه فى موسم دراما رمضان هذا العام ولاقى دورها قبولا كبيرا من الجمهور.



يارا السكرى

وكانت يارا السكرى قد كشفت لـ"الخليج 365" أنها أجلت تجربة التمثيل طوال السنوات القليلة الماضية، رغم تلقيها أكثر من عرض، موضحة أنها كانت مترددة فى الإقدام على هذه الخطوة وشعرت أن الوقت المناسب لم يأت بعد، حتى جاء قرارها بخوض التجربة هذا العام وكانت على وشك الاتفاق على عمل جديد لكنها وجدت صناع فهد البطل يتصلون بها ويعرضون عليها دور أسيا التمساح.

وأشارت يارا السكرى إلى أنها رفضت الدور في البداية بعدما علمت بطبيعته بأنه عبارة عن بنت تتزوج عرفي وتحمل وتفكر في الإجهاض وكل مشاهدها بكاء وانهيار، لكنها وافقت في النهاية بعدما وجدت صناع المسلسل متمسكين بها ويقدرونها وقامت بعمل أوديشن على الدور، وتم الاتفاق على كل التفاصيل وخاضت تجربتها الأولى في فهد البطل.



يارا السكرى

يارا السكرى جسدت خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية آسيا ابنة توفيق التمساح (محمود البزاوى) والتى تضطر للزواج من فهد (أحمد العوضى) للتستر على حملها من ضياء (محمد مهران) ابن المعلمة فايزة الشبح (لوسى) العدوة الأكبر لوالدها توفيق، في الوقت الذى يخطط فيه فهد للانتقام من والدها توفيق بسبب تورطه في قتل والده في الماضي بالتعاون مع عمه غلاب (أحمد عبد العزيز).

مسلسل فهد البطل تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، ومن بطولة: أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.