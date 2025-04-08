شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم سيكو سيكو يحصد 79.4 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقى نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، منذ طرحه فى السينمات المختلفة فى موسم عيد الفطر، حيث وصل إجمالى إيرادات الفيلم بعد 9 أيام عرض بالسينمات المختلفة 79 مليونا و486 ألفا و521 جنيها، وذلك بعدما حصد أمس 3 ملايين و775 ألفا و623 جنيها.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما فى شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما فى مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقى شارك مؤخرا فى ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه بطولته أحمد مالك، ومحمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.