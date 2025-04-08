شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يحتفل بمرور 30 عاما على طرح أول أفلام سلسلة Bad Boys والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمى ويل سميث بمرور 30 عامًا على فيلم Bad Boys، حيث نشر سميث منشورًا مشتركًا على إنستجرام مع زميله فى بطولة السلسلة مارتن لورانس، احتفالًا بالذكرى الثلاثين لأول فيلم من سلسلة أفلام الحركة.

وعلق سميث على الصورة مشيرا إلى قبل 30 عامًا، اغتنم كلٌ من العاملين على فيلم Bad Boys فرصةً معنا، وظهر العمل إلى النور، ونحن ممتنون لكل الحب الذي أظهرتموه لنا على مر السنين".



ابطال فيلم Bad Boys



فيلم Bad Boys



لقطة من فيلم Bad Boys



ويل سميث ومارتن لورانس



ويل سميث

يأتى ذلك بعد تحقيق أحدث أفلام النجم العالمى ويل سميث Bad Boys: Ride Or Die نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، بعد طرح العمل عالميا يوم 6 يونيو من العام الماضى 2024.

فيلم Bad Boys: Ride Or Die يقوم ببطولته كل من سميث ومارتن لورانس، ويمثل عودة سميث الثانية إلى الشاشة الفضية بعد حادثة صفعة الأوسكار سيئة السمعة في عام 2022، وقد لاقى الفيلم استقبالًا إيجابيًا.

حقق فيلم Ride Or Die، الذى بلغت ميزانيته 100 مليون دولار، عطلة نهاية أسبوع ناجحة على مستوى العالم، حيث جمع 19.3 مليون دولار في أوروبا.

تم إصدار الفيلم الأول في سلسلة Bad Boys في عام 1995، وظهر فيه لورانس وسميث في دور محققي المخدرات في ميامي، مايك لوري وماركوس بورنيت، حقق الفيلم الأول أكثر من 141 مليون دولار في شباك التذاكر مقابل ميزانية قدرها 19-23 مليون دولار، لكنه تلقى آراء متباينة من النقاد.

أصبح Bad Boys II هو الجزء الثاني لسلسلة وطرح في عام 2003، وكان عاشر أعلى فيلم من حيث الإيرادات في ذلك العام، حيث تجاوز 273 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كما تم إطلاق الجزء الثالث من سلسلة Bad Boys بنجاح، حيث حقق 246 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ومع ذلك، تم قطع عرضه فجأة عندما تم إغلاق المسارح بسبب فيروس كورونا في 2020.