شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الغناء العربى يحتفى بـ عمار الشريعى فى قصر الأمير بشتاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم رموز الفن المصرى، ينظم بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز لدين الله الفاطمى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافى بالإذاعة المصرية أمسية جديدة من أمسيات صالون "مقامات" بعنوان "عمار الشريعى.. دراما الموسيقى والحياة"، احتفاءً بمسيرة الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وذلك فى الثامنة مساء الخميس 10 أبريل.

ويستضيف الصالون المنتج عمرو الصيفى، الذى يتحدث عن مشوار "الشريعى" فى الموسيقى، والغناء وكذلك تقديمه للبرامج الموسيقية التى اشتهر بتقديمها فى الإذاعة والتليفزيون.

كما يقدم الفنان محمد شوقى فقرة غنائية بمصاحبة فرقته الموسيقية، فى ليلة موسيقية تحمل عبق الفن الجميل وتستعرض محطات من إبداعات الشريعى الدرامية والغنائية.

صالون مقامات فكرة الفنان الراحل محسن فاروق مؤسس بيت الغناء العربى، إعداد وتقديم الناقدة الموسيقية د.إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية.