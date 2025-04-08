عايض يطرح ألبومه "عايض 2025" وسط تفاعل كبير من جمهوره مع الأغاني

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 02:50 مساءً - طرح الفنان عايض ألبومه الجديد، والذي جاء تحت عنوان "عايض 2025"، وشارك متابعيه بوستر الألبوم ومقاطع ولقطات من الأغاني السبع التي احتوى عليها ألبومه، وعلق وكتب: "ألبوم عايض2025 صار بين يدينكم.. استماع ممتع".

وتفاعل جمهوره معه وأثنوا على الأغاني، وكتب أحدهم: "أبدعت يا عم الكل"، فيما كتبت متابعة أخرى: "تجنن كالعادة"، وكتبت متابعة أخرى: "يبي لها نروق عليه"، وكتب متابع آخر: "الله الله أخيراً"، وكتبت متابعة أخرى تعليقاً وهو اسم إحدى الأغاني في الأبوم؛ حيث كتب: "ملامح غربتي"، أما إحدى المتابعات فكتبت: "يا فنان"، فيما كتب أحد المتابعين: "يا خي تعرف تغني"، وأبدى أحد المتابعين إعجابه بإحدى الأغاني وكتب: "والله أفضل حاجة تخيل لو مرة حلوة أعجبتني"، فيما كتب متابع: "مبدع زي العادة"، وعلق أحد متابعيه وامتدح ألبومه وكتب: "لعبت فيني"، فيما علق آخر وكتب: "ياخي رهيب".

كما نشر عايض بوستر الألبوم بمنشور آخر، وعلق وكتب "ألبوم عايض 2025 الآن على جميع المنصات الموسيقية".

وتفاعل المتابعون مع بوستر الألبوم وكتبت أحدهم "وأخيراً"، فيما كتب آخر "الألبوم خيالي"، وكتبت إحدى المتابعات: "يا عايض يعجز الكلام والله شكراً لك"، وكتب متابع آخر: "دائماً مبدع يا عايض الأغاني خيال شوي عليهم والله"، وكتب آخر: "أثق فيك دائماً"، فيما علقت أخرى وكتبت: "شي أسطوري فعلاً على للتاريخ على قولتك"، فيما كتب متابع آخر: "يخيب الظن بالدنيا وبعايض ما خاب أبداً ظنك"، فيما كتبت متابعة: "وأخيراً ما بغينا"، وكتب متابع: "قسم بالله بطل"، وكتب أحد المتابعين: "يا خي انت وش يا خي؟ تكفى ارحمنا؟؟؟، يا خي صوتك عظيم عظيم عظيم ما شاء الله يا أقوى الفنانين إنت!"، وكتبت متابعه أخرى: "الله يخليك لنا بس يا فنان العرب كل يوم تبهرنا أكثر وأكثر قسم بالله خيالي، كريستيانو في الكورة وعايض في الفن اثنين لن يتكررون أبد"، فيما كتبت متابعة: "ما بغينا تعبنا واحنا ننتظر!!".

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البوم عايض 2025

الأغنية الأولى هي "سلام" من كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي وتوزيع عمر صباغ ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثانية هي "لا تعدون الليالي" من كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الثالثة هي "ملامح غربتي" من كلمات علي مساعد وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع ميشيل فاضل ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية الرابعة "طلعت ابيه" كلمات عين، وألحان راكان وتوزيع فهد شلبي ومكس منتظر الزاير وماستر جاسم محمد.

أما الأغنية الخامسة فهي "اعتذر واجيك" من كلمات عين وألحان راكان وتوزيع عمر الصباغ ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السادسة هي "تخيل لو" من كلمات يزيد بن خالد، وألحان راكان وتوزيع عمر الصباغ ومكس وماستر جاسم محمد.

الأغنية السابعة "ياللأسف" من كلمات فارس فايح وألحان راكان وتوزيع براك المطوع، ومكس وماستر جاسم محمد.

آخر نشاطات عايض الفنية

View this post on Instagram A post shared by LUXURYKSA (@luxuryksa)

هذا وقد أعلن أعلن الفنانفي شهر مارس 2025 عن اعتزامه لطرح ألبومه الجديد، ونشر وقتها بوستر الألبوم وعلق وكتب: "قريباً ألبوم عايض 2025 من إنتاج: luxuryksa، كما كشفعن 7 أغانٍ سيطرحها في هذا الألبوم، وذكر أسماء الأغاني والشعراء والملحنين الذين تعاون معهم وهي كالتالي:وكان الفنانقد أحيا رابع يوم عيد الفطر حفلاً مع الفنان راشد الفارس بالرياض، ضمن فعاليات "العيد والفرحة تزيد، بمسرح محمد عبده أرينا".

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