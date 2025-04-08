شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب ارتداء بن أفليك "دبلة" فى تصوير فيلمه الجديد Animals والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمى بن أفليك وهو يرتدى خاتم زواج خلال تواجده فى تصوير فيلمه الجديد Animals، حيث يلعب أفليك 52 عامًا، دور مرشح متزوج لمنصب عمدة المدينة إلى جانب كيري واشنطن، التي تلعب دور زوجته على الشاشة.

وكشف مصدر لموقع "People" أنه بسبب دوره الذى يجسده في فيلم Animals الجديد الذى سيطرح على منصة نتفليكس، ظهر وهو يرتدى خاتم الزواج.



بن أفليك

ومن المقرر أن يقوم النجم العالمى بن أفليك ببطولة فيلم Animals الذى سيطرح على منصة نتفليكس، الذي يقوم بإخراجه أيضًا، بدلا من النجم العالمى وزميله مات ديمون، الذى كان من المقرر أن يقوم ببطولة الفيلم، لكنه اضطر إلى ترك العمل بسبب تضارب المواعيد مع تصويره فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان "The Odyssey".

وسيكتب سيناريو فيلم Animals المؤلف كونور ماكنتاير، الذى ستدور أحداثه حول عملية اختطاف.

فى نفس السياق كشفت تقارير جديدة عن موقع تصوير فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان القادم The Odyssey، ووفقًا لموقع Variety سيتم تصوير أجزاء من العمل على جزيرة فافينانا، المعروفة باسم "جزيرة الماعز".

وأشار التقرير إلى أن هذا المكان الذى يتخيل فيه هوميروس أن البطل أوديسيوس هبط مع طاقمه للحصول على المؤن، قبالة الساحل الشمالى الغربى لصقلية.

وذلك بعدما بدأ المخرج العالمى كريستوفر نولان العمل على فيلمه الجديد الذى كشفت عن تفاصيله شركة Universal Pictures، حيث سيكون العمل مقتبسًا من قصيدة الشاعر الأغريقى هوميروس الملحمية The Odyssey.

يضم فيلم المخرج المقبل بالفعل نجوما مثل مات ديمون فى الدور الرئيسى، وتوم هولاند، وزندايا، وآن هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وتشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون.