شكرا لقرائتكم خبر عن جاهز يا أحمد.. أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم أحمد السقا على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"، حيث نشر بوستر الفيلم الذى تم طرحه مؤخرا والذى يتصدره هو والفنان أحمد فهمى وعلق عليه "جاهز يا أحمد".

ومن المقرر طرح الفيلم فى موسم الصيف الجارى وهو من إخراج أحمد نادر جلال وويتصدر البوستر النجمان أحمد السقا وأحمد فهمى، وسط أجواء تجمع بين الأكشن والكوميديا، حيث ظهر النجمين وهما على الزجاج الأمامي لسيارة ووجهما ملتصق به.

بوستر الفيلم

فيلم أحمد وأحمد من تأليف أحمد درويش وأحمد عبد الله سامي وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج أحمد نادر جلال.

وينتمى فيلم أحمد وأحمد إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يجسد الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا وسط العديد من المواقف الكوميدية والأزمات.

فيلم أحمد وأحمد تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح وآخرين.

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات.