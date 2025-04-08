شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس الفرنسى: الراجل دمه خفيف جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج يسرى نصر الله تفاصيل لقائه أمس بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة.

ونشر يسرى نصر الله، مجموعة صور من لقائه بالرئيس الفرنسى، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلا: "لبيت أمس دعوة إريك شوفالييه (سفير فرنسا فى مصر) لحضور عشاء فى المعهد الفرنسى للآثار الشرقية IFAO، على شرف السيد إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا".

وأضاف يسرى نصر الله: "الملفت والمؤثر للغاية هو تواضع السيد ماكرون ورغبته الصادقة فى تعميق العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا، بصراحة كده.. الراجل بسيط ودمه خفيف جدًا".

وزار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، جامعة القاهرة، أمس الاثنين، مشيدًا بطابعها الفريد ومكانتها العلمية.

وأعرب في كلمته خلال فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، عن امتنانه لكل من يسهم فى تعزيز التعاون الجامعى بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين فى مجال المصريات تمتد منذ فترة طويلة.

وأشار ماكرون إلى وجود أقسام مخصصة للبحوث فى هذا المجال، معبرًا عن إعجابه بالإمكانات الأكاديمية التى تتمتع بها مصر على مستوى المنطقة.