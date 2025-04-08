هل شعر هشام عاشور بالغيرة من نجاح نيللي كريم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:20 مساءً - حلَّ الفنان هشام عاشور ضيفاً على البرنامج الترفيهي The Blind Date Show، وخلال الحلقة سألته شريكته في البرنامج العديد من الأسئلة التي تتعلق بزواجه وعلاقاته السابقة، وكان من بينها أسئلة خاصة بعلاقته بالفنانة نيللي كريم.

غيرة هشام عاشور من نيللي كريم

أكدأنه لا يشعر بالغيرة إذا كانت زوجته تعمل في نفس المجال وحققت نجاح أكبر منه، وقال أنه عمل في مجالات مختلفة واستطاع أن يحقق نجاح مبهر فيها ويحصل على جوائز وميداليات، وهو ما جعله يحصل على ثقة كبيرة في النفس.

تلقى هشام عاشور سؤال آخر من شريكته في البرنامج قبل أن تتعرف عن هويته عن أسباب فشل زيجته السابقة، ليجيب قائلاً: "مين قالك إن اللي بيتطلق يبقى فاشل؟.. مش كل اتنين اتطلقوا أو بعدوا عن بعض يبقى واحد فيهم وحش"، وتابع: "في أوقات بتوصل العلاقة لنهايتها، وخلاص"، وطلب هشام من الجمهور عدم التطرق لهذا الموضوع، مؤكدا أنه يعتبره أمر شخصي.

البرنامج الذي شارك فيه عاشور قائم على فكرة المواعدة بين شاب وفتاة لا يعرفان بعضهما من قبل، ويوضع حاجز بينهما خلال ثلاث جولات يتعرفان فيها على بعض، وفي النهاية يقرران ما إذا كانا سيكملان التعارف أم لا.

انفصال هشام عاشور ونيللي كريم

يُشار إلى أنبعد الانفصال أكد أنه لا يزال يكن مشاعر الحب والاحترام لطليقته، مشيراً إلى أن ليس كل انفصال يعني انتهاء المشاعر بين الطرفين، ونفى ما تردد أن الانفصال كان بسبب أبناء، موضحاً أن العلاقة بينهم كانت أقرب للأصدقاء.

الجدير بالذكر أن هشام عاشور ونيللي كريم انفصلا بعد زواج دام عامين ونصف، حيث تم زواجهما في أغسطس 2021 في حفل أقيم بالساحل الشمالي، وشهدت فترة زواجهما تعاون فني بنهما في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها "عملة نادرة" و"روز وليلى".

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