ماجد المصري يوضح سبب انجذاب السيدات لشخصية رجب الجريتلي.. وما علاقة محمد سامي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:20 مساءً - كشف الفنان ماجد المصري عن سر إنجذاب السيدات لشخصية "رجب الجريتلي" والتي تألق من خلالها في مسلسل "إش إش"؛ وعُرض خلال المارثون الرمضاني 2025.

ماجد المصري عن شخصية "رجب الجريتلي": الستات عايزة الدلع

حلَّ الفنان ماجد المصري ضيف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة " MBC مصر"؛ وخلال الحلقة تحدثعن شخصية "رجب الجريتلي" التي أداها خلال مسلسله الرمضاني "إش إش"، كما كشف عن سر إنجذاب السيدات للشخصية على الرغم من ممارساته لأعمال مخالفة للقانون، حيث قال: "الجمهور حب في رجب الجريتلي الشيء اللي مفتقدينه اللي الست محتاجاه، الست وهي بنوتة صغيرة في بيت أبوها واخدة على الدلع أكتر من الولد، فلما تروح بيت جوزها، فلابد أن يكون الأب والأخ والصديق وكل شئ ولازم يدلعها؛ وخاصة أن إش إش اتحرمت من الدلع في بيت عائلتها".

كما أوضح ماجد المصري عن أوجه الشبه بينه وبين رجب الجريتلي قائلًا: " أنا بدلع زوجتي؛ أنا رجب الجريتلي في حياتي، والمخرج محمد سامي رجب الجريتلي في حياته".

تألق ماجد المصري في "إش إش"

يمكنكم متابعة هالة صدقي لمعتز الدمرداش: محمد سامي مخرج مختلف ومحمد رمضان متواضع جدًاتألق الفنانبدور "رجب الجريتلي" خلال مسلسل "إش إش"؛ والذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة " إش إش أو شروق" التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة "رجب الجريتلي" الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يتزوج من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له من أجل الأنتقام منه ومن عائلته.

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