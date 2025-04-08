تزامناً مع زيارة الملك تشارلز لإيطاليا.. مقطع فيديو للأميرة ديانا تتحدث الإيطالية بطلاقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:20 مساءً - انطلق الملك تشارلز والملكة كاميلا يوم أمس الإثنين 7 أبريل في زيارة لدولة إيطاليا مدتها 4 أيام، والتي تُعد الأولى منذ أن أصبح ملكاً، وتزامناً مع هذه الزيارة، عاد مقطع فيديو قديم للأميرة ديانا الراحلة للواجهة الإعلامية مجدداً في زيارة ممثالة لها مع الملك تشارلز- الأمير تشارلز آنذاك- لإيطاليا.

الأميرة ديانا باللغة الإيطالية: سعيدة بوجودي

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في مقطع الفيديو الذي شاركه حساب Daily Mail على إنستغرام، تظهر الأميرة ديانا وهي بجانب الملك تشارلز، وتقرأ باللغة الإيطالية التالي: "أنا وزوجي سعداء جداً لوجودنا هنا". وجاءت زيارة الزوجين لروما، إيطاليا في أبريل عام 1985.

زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا لإيطاليا

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على الرغم من استمرار علاجه من السرطان وعدم استقرار حالته الصحية في الأيام القليلة الماضية، قام الملك تشارلز والملكة كاميلا بزيارة تاريخية إلى إيطاليا يوم أمس 7 أبريل لمدة 4 أيام على أن تنتهي يوم الخميس 10 أبريل، وكان في استقبالهما مسؤولون بريطانيون وإيطاليون. وتُعد هذه الزيارة هي الأولى للزوجين كملك وملكة بريطانيا منذ توليهما الحكم عام 2022 بعد وفاة الملكة إليزابيث.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يحتفلان بذكرى زواجهما من إيطاليا

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تزوج الملك تشارلز والملكة كاميلا في 9 أبريل من عام 2005، ويصادف ذكرى زواجهما الـ 20 خلال زيارتهما لإيطاليا، ولهذه المناسبة، أصدر قصر باكنغهام صورتين جديدتين للملك والملكة يوم أمس 7 أبريل التُقطت في يومهما الأول من الزيارة في فيلا فولكونسكي بروما بجوار النتوء النيروني لقناة أكوا كلوديا الرومانية القديمة، بعدسة المصور كريس جاكسون.

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تُظهر الصور التي تم التقاطها في الهواء الطلق الزوجين مبتسمين. وشارك الملك تشارلز، 76 عاماً، والملكة كاميلا، 76 عاماً، رسالة شخصية مع الصور الجديدة. قالا فيها: "مع بدء زيارتنا الأولى لإيطاليا كملك وملكة، نتطلع بشوق للاحتفال بالذكرى العشرين لزواجنا في هذا المكان المميز- ومع هؤلاء الأشخاص الرائعين! برستو، روما ورافينا!".

وسيقضي الزوجان ذكرى زواجهما العشرين يوم الأربعاء في مأدبة رسمية فاخرة، ستُقام في قصر كويرينالي.

ملحوظة: تمت الإشارة للملك تشارلز في الصورة الرئيسية باسم الأمير تشارلز؛ حيث تم التقاط الصورة في أبريل عام 1985 أي قبل تنصيبه ملكاً عام 2022.

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