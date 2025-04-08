بعد أولى تجاربها المسرحية.. منة شلبي تكشف تحدياتها في شمس وقمر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:20 مساءً - بعد أولى تجاربها المسرحية، كشفت النجمة منة شلبي عن التحديات التي واجهتها خلال مسرحيتها "شمس وقمر"، التي عُرضت ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2025 بالمملكة العربية السعودية تحديدًا بمدينة جدة.

منة شلبي تكشف تحدياتها في مسرحية "شمس وقمر"

وجهت الفنانة منة شلبي رسالة شكر للجمهور السعودي، وذلك بعد عرض أولى أعمالها المسرحية "" خلال ثالت أيام عيد الفطر المبارك 2025 بمدينة جدة، حيث قالت: "شكرا جدا انتوا بتبسطوني جدًا، وردود الأفعال بعد العرض بتكون خطيرة؛ مع أن اللي بيتفرج بيشوف مدى تعبنا، ولكن كل التعب بيروح أول ما الناس بتبقى مبسوط".

وعن التحديات التي واجهتها خلال العمل؛ قالت منة شلبي: "أول مرة أعمل مسرح، مش عايزة أعمل مسرحية وخلاص، وأنا بحب المسرحية دي جدًا، وكان تحدي بالنسبة لي أني أعمل شخصيتين".

وأكملت منة شلبي: "كنت عايزة أعمل مسرحية تبقى زي الشو اللي بنتفرج عليه لما بنسافر، ونقدر نتفرج عليها تاني وتالت، وتبقى مسرحية لطيفة وبتقول حاجة بس في نفس الوقت مسلية والناس مبسوطة ومتكونش طويلة".

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مسرحية "شمس وقمر"

" هي مسرحية بطولة الفنانة، بيومي فؤاد، ومجموعة من النجوم، وكانت المسرحية أيضًا قد عُرضت من قبل ضمن مسرحيات موسم الرياض على مسرح "بكر الشدي"؛ وتدور أحداثها حول "قمر"، فتاة مصرية تستغل شبهها الكبير بممثلة شهيرة على تيك توك، لكن حين يتم اختطاف النجمة الحقيقية بالخطأ، تجد "قمر" نفسها مجبرة على العيش في عالمها، وسط دوامة من التوترات والأزمات؛ ما يضع كلتيهما في مواجهة غير متوقعة مع هويتهما الحقيقية.

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