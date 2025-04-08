نجل هيدي كرم يعلق على تكرارها لتجربة الزواج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:20 مساءً - تحدث نديم نجل الفنانة هيدي كرم عن رأيه في تكرار والدته لفكرة الزواج مجدداً، خاصةً وأنها طوال السنوات الماضية كرست كل حياتها له ولمشوارها الفني.

زواج هيدي كرم

أكدأنه يدعم والدته في أي قرار تتخده من أجل سعادتها، وقال نصاً: "معنديش مشكلة في القرار بالنسبة ليا عادي، في الأول وفي الآخر دي أمي وأنا بشوف أن كل شخص بيعمل اللي بيريحه، عايز أشوفها مبسوطة ومرتاحة ودا بالنسبالي كافي".

وعلى الرغم من قبول نديم لفكرة زواج والدته، لكن هيدي كرم لديها مخاوف ومترددة في اتخاذ هذه الخطوة، وتحدثت عن مشاعرها قائلة: "أنا لما بفكر في الارتباط بقول ماذا لو العلاقة منجحتش أو الطرف الجديد ضايقني، هعمل إيه".

وتابعت قائلة: "بفتكر على طول أن فيه نديم وإني عندي راجل ودي حاجة بتحصل مؤخراً عندي سندي وأنه مش هيخلي حاجة تحصلي وهيدافع عني".

حضور لافت في وتر حساس

يُشار إلى أن هيدي كرم تصدرت الترند خلال الفترة الماضية، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته من خلال مسلسل "وتر حساس" وشاركها البطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق، صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

مسلسل "وتر حساس" أحداثه تتمحور حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.

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