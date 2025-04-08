شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يعلن فتح باب المشاركة للعروض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى دورته الـ32، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن فتح باب المشاركة للعروض المصرية بداية من اليوم 8 أبريل، حتى موعد أقصاه 1 يونيو 2025.

وحددت إدارة المهرجان شروط وإرشادات المشاركة والتى جاءت كالتالى.. يجب ألا تقل مدة العرض عن 30 دقيقة وبحد أقصى 90 دقيقة، وذلك تجنبًا لأي خلل بالجدول، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان، ويعتبر طلب المشاركة لاغيا حال عدم وجود فيديو العرض كامل، ويتم التقدم للمشاركة عن طريق جهة الإنتاج، ويتم التواصل مع الفرقة عن طريق الإيميل الرسمي المذكور في استمارة المشاركة.

العروض التى ستتم مشاركتها تقدم ضمن برنامج المهرجان لمدة ليلتين متتاليتين، وتقدم جميع العروض للجمهور بالمجان، ولا يقوم المهرجان بدفع أى أجور للفرق، ويتعهد المتقدم بعدم إضافة أى تغييرات بالعرض المرسل إلى إدارة المهرجان حال اختياره، وتلتزم العروض المقبولة بإرسال جميع المعلومات المطلوبة فى الوقت المحدد.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة فى مصر سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية والمهتمين من جميع أنحاء العالم.