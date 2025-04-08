شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات كتير افتقدتها من بعدك.. محمد عدوية يتذكر والده بكلام مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المطرب محمد عدوية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كلمات مؤثرة يتذكر بها والده الفنان الراحل احمد عدوية، قائلا: "من أصعب اللحظات المرعبة اللى عدت عليا فى حياتى بعد ما دفنا الأستاذ أحمد عدوية وخدنا العزاء، أنا فعلا كنت حاسس أحاسيس غريبة والناس وأصدقائى وحبايبنا بيسلموا على أنا فى الوقت ده لا سامع ولا حاسس بأى حد حواليا وخمس آلاف فكرة بتيجى فى دماغى".

بوست محمد عدوية

وأضاف: "وأقول لنفسى هوا معقولة كدة خلاص هروح البيت مش هلاقيه زى كل مرة قاعد مستنينى ويعملى من النسكافيه اللى هوا بيحبه ونفضل نتكلم ونهزر ونضحك حاجات كتير افتقدتها من بعدك يا أستاذى، ربنا يرحمك يا بابا أنت وأمى يارب ربنا يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يارب العالمين".

يذكر أن أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية رحل عن عالمنا الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض ، أحمد عدوية هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب البسيط القريب من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو" وغيرها الكثير، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب، بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه فى ذاكرة الأجيال.