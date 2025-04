شكرا لقرائتكم خبر عن هل انفصل كانى ويست عن زوجته بيانكا سينسوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن انفصال المغنى العالمى كانى ويست عن زوجته عارضة الأزياء بيانكا سينسوري ، وذلك بعد تسريب أغنية من ألبومه الجديد بـ عنوان BIANCA.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "geo" زُعم أن كاني ويست كتب أغنية بعنوان "بيانكا" لألبومه القادم WW3، حيث توسل فيها إلى زوجته بيانكا سينسوري للعودة.

وفي الأغنية المسربة، ورد أن ويست غنى في أغنية راب: "يا حبيبتي، لقد هربت، لكنها حاولت أولًا إدخالي إلى مصحة نفسية / لا أذهب إلى المستشفى لأني لست مريضًا، لكنني لا أفهم الأمر"، أو " My baby she ran away، But first she tried to get me committed / Not going to the hospital ’cause I am not sick I just do not get it".

وحاول ويست من خلال الأغنية أن يؤكد على أنه لا يحتاج لعلاج نفسى، وجاء في كلمات الأغنية: "إنها تعاني من نوبة هلع، ولا تعجبها طريقة تغريداتي / حتى عودة بيانكا، أظل مستيقظًا طوال الليل، لا أنام / لا أعرف أين هي حقًا"، أو "She’s having a panic attack and she is not liking the way that I tweeted / Until Bianca’s back I stay up all night I’m not going to sleep / I really don’t know where she’s at".