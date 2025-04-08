فن ومشاهير

بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور.. ميريام فارس تحتفل بالربيع

0 نشر
0 تبليغ

  • بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور.. ميريام فارس تحتفل بالربيع 1/5
  • بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور.. ميريام فارس تحتفل بالربيع 2/5
  • بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور.. ميريام فارس تحتفل بالربيع 3/5
  • بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور.. ميريام فارس تحتفل بالربيع 4/5
  • بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور.. ميريام فارس تحتفل بالربيع 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور.. ميريام فارس تحتفل بالربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة اللبنانية ميريام فارس حالة من الانتعاشة الفنية، حيث تجهز لطرح أغنية جديدة بعنوان "لحبيبى"، كما  طلت ميريام فارس بـ بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور بملابس مبهجة باللون "البمبى" وبتسريحة شعرها الكيرلى التى اشتهرت بها مرتدية بوت مرسوم عليه زهور وحرص متابعوها على إظهار إعجابهم بهذه الإطلالة المبهجة.

485759541_1218347402983723_63988454887720005_n
 ميريام فارس تحتفل بالربيع

 

480971035_1218347376317059_856949518510315871_n
 ميريام فارس تحتفل بالربيع

 

 

484852317_1218366672981796_3944440664043320504_n
 ميريام فارس تحتفل بالربيع

 

 

484857072_1218347329650397_2755702274802819401_n

ميريام فارس تحتفل بالربيع 

وتطرح ميريام فارس كلبيها الجديد "لحبيبى" خلال هذه الأيام والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ميريام فارس التى علقت عليها قائلة: "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبى وزعتها 8 مرات ولكن ولا توزيع لمس مشاعرى، فقررت أوزعها بإيدى.

وأضافت ميريام: كل نغمة فيها طلعت من قلبى والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللى بترافقنى كل يوم وطلبت من جمهورها أن يستمتعوا بها ويذهبوا بخيالهم إلى مكان يحبوه ويعيشوه معها بكل جوراحهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements