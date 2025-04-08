شكرا لقرائتكم خبر عن بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور.. ميريام فارس تحتفل بالربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة اللبنانية ميريام فارس حالة من الانتعاشة الفنية، حيث تجهز لطرح أغنية جديدة بعنوان "لحبيبى"، كما طلت ميريام فارس بـ بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور بملابس مبهجة باللون "البمبى" وبتسريحة شعرها الكيرلى التى اشتهرت بها مرتدية بوت مرسوم عليه زهور وحرص متابعوها على إظهار إعجابهم بهذه الإطلالة المبهجة.



ميريام فارس تحتفل بالربيع



ميريام فارس تحتفل بالربيع



ميريام فارس تحتفل بالربيع

ميريام فارس تحتفل بالربيع

وتطرح ميريام فارس كلبيها الجديد "لحبيبى" خلال هذه الأيام والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ميريام فارس التى علقت عليها قائلة: "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبى وزعتها 8 مرات ولكن ولا توزيع لمس مشاعرى، فقررت أوزعها بإيدى.

وأضافت ميريام: كل نغمة فيها طلعت من قلبى والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللى بترافقنى كل يوم وطلبت من جمهورها أن يستمتعوا بها ويذهبوا بخيالهم إلى مكان يحبوه ويعيشوه معها بكل جوراحهم.