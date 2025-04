حزن في القصر بعد وفاة شخصية قريبة من ويليام وهاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُعلن صباح اليوم عن وفاة غراهام كراكر، الحارس الشخصي السابق للأمير ويليام والأمير هاري، عن عمر ناهز 77 عامًا، وذلك لأسباب طبيعية، وفق ما نقلته وسائل إعلام بريطانية من بينها ديلي ميل.

كراكر، الذي ارتبط اسمه بعائلة وندسور في أكثر فترات حياتها حساسية، كان الحارس الخاص للأميرين خلال وفاة والدتهما الأميرة ديانا في أغسطس 1997، حيث رافقهما آنذاك في جنازتها، وسار خلف نعشها من قصر سانت جيمس إلى دير وستمنستر. كما جلس إلى جانب الجثمان أثناء نقله إلى منزل “ألثورب”، حيث وُريت ديانا الثرى، برفقة الأميرين ووالدهما الأمير تشارلز.

وقد خدم كراكر في الشرطة البريطانية لمدة 35 عامًا، و15 منها كحارس شخصي للعائلة المالكة، قبل تقاعده في عام 2001. وكانت علاقته بالأميرين قوية ومؤثرة، حيث ذكر الأمير هاري في مذكراته Spare الصادرة عام 2023، أن كراكر كان بمثابة دعم نفسي له ولشقيقه، قائلاً: “أحببناه أنا وويلي كثيرًا، كنا نناديه بكراكرز، وكنّا نظن أن هذا طريف للغاية”.

وفي مقابلة نادرة له مع صحيفة نيويورك بوست عام 2017، تحدّث كراكر عن مشاركته في الفيلم الوثائقي ديانا: 7 أيام هزت عائلة وندسور، واصفًا وفاة الأميرة بأنها كانت “صعبة الاستيعاب”، مؤكدًا أنه شعر بمسؤولية كبيرة تجاه الأميرين رغم أن دوره لم يسمح له بإبلاغهما مباشرةً بوفاة والدتهما.

أشادت صحيفة التلغراف بخدمة كراكر الطويلة، مشيرة إلى أنه حضر حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون عام 2011، وقد منحته الملكة إليزابيث الثانية وسام فيكتوريا الملكي تكريمًا لإخلاصه للعائلة.

وفي سنواته الأخيرة، انخرط كراكر في العمل المجتمعي من خلال منظمات محلية، منها مركز ساوثرن مالتينغز للفنون في مسقط رأسه في وير، شرق هيرتفوردشاير، الذي نعاه بصورة وكلمات مؤثرة: “كان غراهام بمثابة أبٍ وجدٍّ لأهم الناس في حياته، وكان صديقًا وزميلًا عزيزًا علينا”.

وفيما رحل كراكر عن الحياة، لا تزال القطيعة قائمة بين الأميرين ويليام وهاري، اللذين لم يجتمعا سوى في مناسبات نادرة منذ مغادرة هاري للقصر الملكي واستقراره في الولايات المتحدة. وقد أشار مطلعون إلى أن الخلاف بينهما “سيئ للغاية”، وازدادت حدّته بعد صدور مذكرات الأمير هاري التي كشفت كثيرًا من أسرار العائلة الملكية.