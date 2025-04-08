مسابقة جديدة من أحمد العوضي بعد نجاح “فهد البطل”.. ما الجائزة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة جديدة للتفاعل مع جمهوره، أعلن الفنان أحمد العوضي عن مسابقة مميزة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل فهد البطل، والذي تصدّر الترند وقوائم المشاهدات طوال شهر رمضان.

وكشف العوضي في منشوره عن نيّته إهداء الجواكيت التي ارتداها أثناء تجسيده لشخصية “فهد” في المسلسل، وقال: “واحد من إخواتي هياخد جاكيتة فهد البطل، يا ترى مين؟ دي جاكيته النهارده وبكره الجاكيته الخضرا”، في إشارة إلى رغبته في مكافأة جمهوره بطريقة مميزة وغير تقليدية.

“فهد البطل”: حضور قوي وهيمنة درامية

مسلسل فهد البطل الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2025، من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي. وقدّم العوضي من خلاله شخصية “فهد”، الشاب الصعيدي الذي يهرب من قريته إلى القاهرة بعد مقتل والده على يد عمه، ليبدأ رحلة جديدة مليئة بالصراعات ومحاولات الانتقام من الظلم الذي لحق به.

المسلسل جمع بين الطابع الشعبي والخط الدرامي الصعيدي، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، وآخرين.

وتأتي هذه المسابقة كخطوة جديدة من العوضي لتعزيز علاقته بجمهوره، بعدما أصبح من أبرز النجوم الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل المباشر مع المتابعين والتفاعل معهم بأساليب مبتكرة.