توم كروز يرفع سقف التحدي في إعلان Mission: Impossible

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت شركة الإنتاج أخيرًا عن الإعلان الترويجي الكامل للجزء الثامن من سلسلة الأكشن الشهيرة Mission: Impossible، والذي يحمل عنوان The Final Reckoning، ويُعرض رسميًا في دور السينما بتاريخ 23 مايو 2025.

ويمنح الإعلان الجديد الجمهور لمحة مشوّقة عن أحداث الفيلم، ويكشف عن مستوى جديد من الإثارة والتشويق، حيث يتصدر توم كروز المشهد بشخصية “إيثان هانت”، المعروف بمهامه المستحيلة ومجازفاته الجريئة.

توم كروز يتجاوز المستحيل مجددًا

في الإعلان، يظهر كروز في لقطات غير مسبوقة، بينها مشهد وهو معلّق على جانب طائرة، وآخر وهو يغوص تحت الماء، بالإضافة إلى مشهد على متن حاملة طائرات. وتؤكد هذه اللقطات أن الفيلم سيواصل دفع حدود الأكشن السينمائي إلى أقصى مداها.

ويعود في هذا الجزء عدد من الشخصيات المألوفة في السلسلة، مثل فينج رامز وسيمون بيج بدوريهما في فريق “IMF”، إضافة إلى لوثر تيكيل. كما تظهر وجوه مألوفة من الجزء السابع، من بينها فانيسا كيربي، هايلي أتويل، شيا ويجهام، بوم كليمينتيف، وهنري تشيرني.

ويبدأ الجزء الجديد من حيث انتهى سابقه، حيث يواصل إيثان وفريقه محاولاتهم لإيقاف “غابرييل” و”الكيان”، وسط تحذير واضح من أن “مصير كل الأشخاص في خطر”، كما ورد في الإعلان.

أصعب مشهد في مسيرة كروز

وكان توم كروز قد تحدّث في مقابلة صحفية خلال فبراير الماضي عن واحد من أصعب المشاهد التي صوّرها في الفيلم، حين تَعلّق بجناح طائرة بوينغ ستيرمان ثنائية الأجنحة، على ارتفاع 10,000 قدم في سماء جنوب إفريقيا. وقال كروز:

“كان مشهداً صعبًا للغاية، وأُغمي عليّ خلال التدريب بسبب نقص الأكسجين. عندما تُخرج وجهك وتطير بسرعة تفوق 130 ميلاً في الساعة، فإنك لا تتنفس بشكل كافٍ… تطلب الأمر تدريبًا مكثفًا على التنفس لكي أتمكن من إنجاز المشهد.”

هل هذا هو الجزء الأخير؟

رغم تداول التساؤلات حول ما إذا كان هذا الجزء هو الخاتمة الرسمية لسلسلة Mission: Impossible، لم يؤكد النجم توم كروز ولا المخرج كريستوفر ماك كويري ذلك بشكل قاطع. واكتفى الطرفان بالدعوة لمشاهدة الفيلم والاستمتاع به، تاركين الباب مفتوحًا أمام احتمالات مستقبلية.

ويُعد Mission: Impossible – The Final Reckoning أحد أكثر الأفلام المنتظرة في 2025، ومن المرجّح أن يُحقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا بفضل مستواه الفني العالي والمشاهد التي تتحدى قوانين الجاذبية والمنطق.