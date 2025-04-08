العثور على الحارس الشخصي السابق لعائلة بيكهام متوفيًا في إسبانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عُثر على كريغ أينسورث، الحارس الشخصي السابق لعائلة النجم ديفيد بيكهام، متوفيًا في إسبانيا، وفق ما أفاد موقع ديلي ميل البريطاني.

وجاء تأكيد الوفاة من والدته، سالي أينسورث، التي نشرت بيانًا مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أيام من البحث عن ابنها المفقود. وشاركت صورة له بالزي العسكري، قائلة: “تم العثور على كريغ (…) خدم في أفغانستان وكان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، ارقد بسلام يا كريغ”.

وكان كريغ يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وقد نشر رسالة وداع مؤثرة على حسابه في “فيسبوك” قبل اختفائه، ما دفع الشرطة إلى تكثيف جهود البحث عنه في منطقتي أليكانتي وبرشلونة.

يُذكر أن كريغ أينسورث عمل كحارس شخصي لعائلة بيكهام بين عامي 2013 و2015. وحتى الآن، لم تُكشف تفاصيل واضحة حول ملابسات وفاته.