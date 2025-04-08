دنيا بطمة تحسم الجدل حول عودتها إلى طليقها.. وتعد بجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة تفاعلاً واسعاً بتصريحها العفوي والصريح حول علاقتها السابقة بزوجها السابق، المنتج البحريني محمد الترك، وذلك خلال بث مباشر عبر منصة “تيك توك”.

وردّت بطمة على سؤال أحد المتابعين بشأن احتمال عودتها إلى والد ابنتيها، غزل وليلى روز، مؤكدةً بنبرة حاسمة: “الله يحفظني، والله ينجّيني لأطرق على الخشب”، في إشارة واضحة إلى إغلاق تلك الصفحة نهائياً من حياتها.

في سياق آخر، احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلادها الـ34 برفقة جمهورها وابنتيها خلال حفلها الأخير الذي أحيته على مسرح محمد الخامس في الدار البيضاء، والذي يُعد أول ظهور جماهيري لها بعد خروجها من السجن.

وأعربت بطمة عن سعادتها بدعم الجمهور المغربي لها في أزمتها، مثنية على التفاعل الكبير والإقبال الجماهيري، مؤكدةً أنها ستتصدّر التريند من جديد. وكشفت عن استعدادها لطرح أعمال جديدة، من بينها أغنية مغربية من إنتاج محمود أمير صلاح الدين، وأغنية خليجية واثقة بأنها ستصبح “ترند”.

كما أعلنت عن تأجيل عرض فيلمها “البوز”، الذي كان مقرراً في نوفمبر 2024، ليُعرض في نهاية أبريل 2025، مؤكدةً أن العمل سيحظى بإعجاب الجمهور.