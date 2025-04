جاكي شان يحتفل بعيد ميلاده الـ70: أسطورة الأكشن الذي تخطّى حدود السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في السابع من أبريل، يحتفل نجم الأكشن العالمي جاكي شان بعيد ميلاده السبعين، مستندًا إلى مسيرة فنية استثنائية تجاوزت الـ200 عمل سينمائي، ليصبح اسمه مرادفًا للنجاح الجماهيري والنقدي على حد سواء، بفضل أسلوبه الفريد الذي جمع بين الحركة، الكوميديا، وفنون القتال.

بدايات متواضعة وتحوّل إلى نجم عالمي

بدأ جاكي شان مسيرته الفنية في عمر الخامسة، وشارك لأول مرة في فيلم Big and Little Wong Tin Bar وهو في الثامنة من عمره. ورغم إخفاقات أولى، حقق انطلاقته الكبرى عام 1978 بفيلم Snake in the Eagle’s Shadow، ليُصبح بعدها نجمًا لا يُقهر في أفلام الأكشن، بأعمال بارزة مثل Who Am I، Police Story، وDrunken Master 2، قبل أن يُدخل الكوميديا إلى عالمه السينمائي ويبتكر أسلوبًا خاصًا به.

حقائق لا يعرفها كثيرون عن جاكي شان

اسمه الحقيقي : وُلد باسم تشان كونغ سانغ، وأُطلق عليه لقب “جاكي” عندما كان يعمل في البناء في أستراليا، ليُعرف لاحقًا بـ “جاكي شان”.

: وُلد باسم تشان كونغ سانغ، وأُطلق عليه لقب “جاكي” عندما كان يعمل في البناء في أستراليا، ليُعرف لاحقًا بـ “جاكي شان”. إصابات متكررة : تعرّض لأكثر من 70 إصابة خلال مسيرته، منها كسر في الجمجمة أثناء تصوير أحد المشاهد.

: تعرّض لأكثر من 70 إصابة خلال مسيرته، منها كسر في الجمجمة أثناء تصوير أحد المشاهد. يتقن عدة لغات : منها الصينية، الإنجليزية، اليابانية، الألمانية، التايلاندية، والكورية.

: منها الصينية، الإنجليزية، اليابانية، الألمانية، التايلاندية، والكورية. يعشق كرة القدم : ويشجع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي.

: ويشجع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي. حياته بلا حراس : لا يستعين بحرس شخصي ولا حتى بسائق، ويفضّل قيادة سيارته بنفسه.

: لا يستعين بحرس شخصي ولا حتى بسائق، ويفضّل قيادة سيارته بنفسه. صاحب رقم قياسي عالمي : يُسجل في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الأعمال المثيرة يؤديها ممثل بنفسه.

: يُسجل في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الأعمال المثيرة يؤديها ممثل بنفسه. مغنٍ بارع : أصدر أكثر من 20 ألبومًا غنائيًا في الصين.

: أصدر أكثر من 20 ألبومًا غنائيًا في الصين. علاقة مميزة ببوليوود : تعاون مع عدة نجوم هنود مثل سونو سود، ماليكا شيرويت، وديشا باتاني في أفلام مشتركة بين الصين والهند.

: تعاون مع عدة نجوم هنود مثل سونو سود، ماليكا شيرويت، وديشا باتاني في أفلام مشتركة بين الصين والهند. موقفه من الميراث : لم يورّث ابنه شيئًا، مؤمنًا بأن على كل إنسان أن يصنع نجاحه بنفسه.

: لم يورّث ابنه شيئًا، مؤمنًا بأن على كل إنسان أن يصنع نجاحه بنفسه. مشاركاته في الرسوم المتحركة : أعار صوته لشخصيات مثل “كونغ فو باندا” في جميع أجزائه.

: أعار صوته لشخصيات مثل “كونغ فو باندا” في جميع أجزائه. جائزة أوسكار فخرية: حصل عليها عام 2016 تقديرًا لمسيرته الحافلة ومساهماته الاستثنائية في السينما العالمية.

جاكي شان ليس مجرد نجم أكشن، بل رمز عالمي يُجسّد الشغف، الجرأة، والإبداع المتواصل، ويواصل حتى اليوم التأثير في الأجيال الجديدة من صُنّاع الأفلام والممثلين حول العالم.