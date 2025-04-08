بيل غيتس يحسم الجدل حول ميراث أبنائه: أقل من 1% من ثروته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريح أثار اهتمام الجمهور، كشف الملياردير الأميركي ومؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس أن أبناءه لن يرثوا سوى أقل من 1% من ثروته التي تُقدّر بنحو 107 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا القرار مقصود ومدروس بعناية.

وجاء تصريح غيتس خلال مشاركته في بودكاست Figuring Out With Raj Shamani، حيث أوضح أن أبناءه حظوا بتنشئة مميزة وتعليم رفيع، لكن ترك ثروة طائلة لهم لن يكون في مصلحتهم.

وقال غيتس: “في حالتي، حظي أبنائي بتربية وتعليم ممتازين، لكنهم سيحصلون على أقل من 1% من ثروتي، لأنني لا أعتقد أن ذلك سيكون منفعة لهم.”

وأضاف: “هذه ليست سلالة حاكمة، لا أتوقع منهم إدارة مايكروسوفت. أريدهم أن يشقوا طريقهم الخاص ويحققوا نجاحهم بأنفسهم.”

ويُخطط غيتس لتخصيص الجزء الأكبر من ثروته لدعم مبادرات إنسانية وصحية وتعليمية حول العالم، من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي تُعد واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم.

ويُعرف بيل غيتس منذ سنوات بمواقفه الداعمة للأعمال الخيرية والتنموية، مؤكدًا مرارًا أن ثروته يجب أن تُستخدم لخدمة قضايا البشرية وليس لتكوين “إمبراطورية عائلية”.