نسرين طافش بأوّل ظهور مع زوجها.. لحظات رومانسية على اليخت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة جديدة نشرتها الفنانة السورية نسرين طافش عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات”، وثّقت من خلالها الأجواء الرومانسية التي تعيشها خلال عطلتها الصيفية مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر.

وظهرت طافش في الفيديوهات وهي تستمتع بوقتها على متن يخت فاخر وسط مشاعر الحب والرومانسية، حيث حرصت على احتضان زوجها من دون إظهار ملامحهما بشكل واضح، في لفتة تعبّر عن رغبتها في الحفاظ على خصوصية العلاقة.

وكانت نسرين قد شاركت في وقت سابق جمهورها بمقاطع عفوية من عطلتها الصيفية التي بدأتها مبكراً، حيث أطلت بإطلالات صيفية أنيقة وجذابة، وظهرت وهي تحتضن زوجها الذي أعلن علاقتهما رسمياً قبل مدة من خلال صورة نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، مما أثار تفاعلاً واسعاً على خلفية فارق السنّ بينهما، إذ يُقال إنه يصغرها بنحو 12 عاماً، إلا أن الثنائي تجاهلا كل التعليقات وأظهرا انسجاماً كبيراً.

يُذكر أن نسرين طافش كانت قد أعلنت مطلع العام الجاري زواجها مجدداً، من دون الكشف عن هوية العريس آنذاك، احتراماً لخصوصية العلاقة. إلا أن الجدل حول هوية الزوج انتهى بعد أن نشر السيد أحمد جوهر، طليق شام الذهبي ابنة النجمة أصالة نصري، صورة تجمعه بها وعلّق عليها بكلمة “حياتي”، مؤكداً بذلك ارتباطهما رسمياً.