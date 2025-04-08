شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين: الحارات الشعبية مليانة بنات قمرات وأنا أكبر ناقد لنفسي والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة ميرنا نور الدين أنها الناقد الأكبر لنفسها وأنها عندما ترى أداء لا يعجبها في أي مشهد من عمل تقدمه تظل تعاتب نفسها موضحة لـ"الخليج 365": "بحب أتفرج على شغلي ولو لقيت حاجة مش عاجبانى بقول بلاوي، والله العظيم أقعد أقول أنا ليه عملت كده، كنت المفروض عملت كذا أفضل وده بيحصل معايا طول الوقت".



ميرنا نور الدين

وعن أبرز التعليقات التي وصلتها حول شخصية كناريا في مسلسل فهد البطل الذى قدمته في موسم دراما رمضان 2025 أشارت ميرنا نور الدين إلى: "أحب متابعة الآراء سواء كانت إيجابية أو سلبية فأنا لازم أشوف الناس ايه اللي مش عاجبها، وبالنسبة للتعليقات الإيجابية ودي كانت كتير لأن الجمهور كان مبسوط بدور كناريا انه حلو ومختلف وبعيد عني تمامًا وكانوا متفاعلين مع الأحداث اللى بتحصلها".

وبالنسبة للتعليقات السليية والتي لا أراها سلبية بالمعنى الدقيق أوضحت ميرنا نور الدين:"الناس كانت بتقول ازاي واحدة شعبية ومن حارة بسيطة تكون حلوة كداً، فكنت أرد دائماً ان في بنات كتير من مناطق شعبية زى القمر ويهتموا بنفسهم، يعنى هتلاقى الواحدة لو خارجة مع خطيبها أو جوزها بتبقى لابسة العباية ومتشيكة وبيكونوا حلوين أوى، وفكرة إن مفيش شعبيين حلوين مش حقيقي، مش معني انها بنت شعبيه تبقي وحشه يعني في بنات زي القمر وعنيهم ملونه كمان".



ميرنا نور الدين بشخصية كناريا فى مسلسل فهد البطل

وجسدت ميرنا نور الدين خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية كناريا الفتاة الشعبية التي تعمل في بيع بقايا الرخام من أجل الانفاق على عائلتها، وتتعرف على فهد (أحمد العوضي) وتقع في حبه ويقررا الزواج إلا أنه ينكشف بعد ذلك أنها كانت متزوجة ولديها ابنة ولم تصرح بذلك لفهد الذي يتجاوز بعد ذلك الأمر ويتزوجا ولكنها يواجهان العديد من التحديات سواء في علاقتهما أم مع من حولهما.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.