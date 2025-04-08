سمية رضا عن مشاركتها بمسلسل هزاع: دور جديد وعالم مختلف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:23 صباحاً - عبرت الفنانة السعودية سمية رضا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "هزاع"، لافتة إلى أن الدور الذي أُسند لها خلال أحداث هذا العمل، هوالأفضل من بين الأدوار التي قدمتها في أعمالها السابقة.

سمية رضا تشارك في مسلسل هزاع بشخصية الدكتورة هدى

View this post on Instagram A post shared by Sumaya Rida (@sumayarida)

"هزاع".. رحلة غامضة لمجرم تائب

وثقت "" حديثها عنالمنتظر عرضه على منصة شاهد يوم 18 أبريل، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، إذ قالت من خلاله: "واحدة من أظرف الأدوار اللي مثلتها د. هدى، دور جديد وعالم مختلف، وفيه شوية لخبطة ما أقدر أشرحها... تشوفوها بنفسكم قريب".جذب البرومو التشويقيأنظار محبي الأعمال الدرامية نحوه، خاصةً بعد ظهور بطل العمل الفنان خالد صقر بزي شخص يعمل ضابط أمن في إحدى الشركات الخاصة، ولكن فجأة قرر أن يغير مهنته إلى طبيب نفسي؛ اعتقاداً منه بأنها مهنة سهلة للغاية وتعتمد فقط على بعض من الحركات وجمل معينة تُوجه للمريض، وذلك بحسب قوله: "أجيب المريض يجلس على الكنبة، ويفضفض لي وأسأله عن مشاكله وماضيه، وأفضل أهز في رأسي واشخبط على الورقة".

ومع مرور الوقت يتبين أن الشخصية التي يقدمها الفنان خالد صقر خلال أحداث المسلسل، كان لها خلفية إجرامية أو بمعنى أكثر توضيحاً كان "لصًا" ثم أعلن توبته من دون معرفة سبب ذلك، هذا الأمر فتح باب التخمينات لدى جمهور منصات التواصل الاجتماعي هل التحول الكبير الذي شهدته شخصية خالد صقر كان من قبيل الصدفة؟ سؤال سوف نجد له إجابة عقب عرض حلقات المسلسل.

وبجانب الفنان خالد صقر، يشارك في مسلسل "هزاع" عدد من النجوم وهم: سمية رضا، نواف السليمان، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، روان الطويرقي.

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

يمكنكم قراءة...اختيار أسيل عمران سفيرة للسياحة السويسرية لعام 2025 في السعودية ودول الخليج

مشاركة درامية سابقة لـ سمية رياض

جدير بالذكر أن الفنانة، كان لها تواجد في الموسم الدرامي الرمضاني الآخير من خلال مسلسل "مسار" إذ ظهرت خلال أحداثه بشخصية "لمياء"، والتي دارت أحداثه حول عائلة تواجه تحديات ومشاكل بعد وفاة كبير عائلتهم، وتتوالى العديد من الأحداث والقصص ويسلط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية منها الطمع وحب السلطة والاهتمام الى المصالح الشخصية بالإضافة الى العديد من القضايا.

وأبطال العمل هم كالتالي محمد المنصور، سوزان نجم الدين، حسين المنصور، فيصل العميري، خالد البريكي، سمية رضا، سماح، رانيا شهاب، عبدالله الرميان، سارة صلاح، فيصل الشريف، شذى سبت، محمد نومان، شملان العميري، غرور صفر، أحمد بن حسين، بالإضافة إلى آخرين، ويتولى الإشراف العام على العمل محمد حسين ومنصور حسين المنصور

View this post on Instagram A post shared by Sumaya Rida (@sumayarida)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».