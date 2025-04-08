شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل: لام شمسية رن جرس الإنذار والأهل عليهم دور كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة أمينة خليل عن دور الفن في توعية المجتمع من القضايا المهمة، من خلال المناقشة التي تتم داخل الحبكات الدرامية، حيث برزت قضية التحرش بالأطفال في مسلسل لام شمسية، الذي قامت ببطولته ولقي استحسان كبير من قبل المشاهدين في موسم رمضان 2025.

وقالت النجمة أمينة خليل، خلال لقائها بـ تليفزيون الخليج 365: "قبل ما نقول إن المدرسة هي المسئولة أو فلان المسئول، أى حاجة بتبدأ من البيت والأسرة والتربية، أول حاجة الأم والأب لازم يشرحوا لأولادهم الموضوع ده، ودي من أساسيات أنك تربي شخص قادر يحمي نفسه، قبل الفن ما يكون عنه مسئولية إحنا كأشخاص عندنا مسئولية تجاه الناس اللى بنحبهم وأطفالنا".

وأضافت في حديثها: "الفن أو المسلسل ده بالتحديد رن الجرس، وفكر الناس وقالهم متنسوش إن ده شيء موجود ومتخلوش أولادكم تكبر بدون ما يكونوا عارفين الموضوع ده والقضية دي، وأنا فاكرة أول المسلسل سارة عزيز جت وادتنا محاضرة وأرقام عن نسب التحرش في العالم من الأطفال من سن أربع سنوات وحتي ما لا نهاية وأن في أرقام مهولة لنسب التحرش".

وتابعت قائلة: "لسه حد من أصدقائي وأفراد عائلتي بعتلي مسدج وقالى يا أمينة إحنا دلوقتي مفيش سواق يوصل التمرين بدون ما يكون في حد مع الأطفال، مينفعش نعيش بدون ما نكون خايفين بس نكون حريصين على أطفالنا ومنسيبش اللجام، واجب عليك كأب او أم تخلقوا بيئة أمينة للأطفال".

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل يوسف البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، اسماعيل شرف.