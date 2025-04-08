شكرا لقرائتكم خبر عن ‎طه دسوقى عن سيكو سيكو: تجربة شبابية بالكامل من بدايتها حتى نهايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان طه دسوقى عن سعادته بالمشاركة في فيلم سيكو سيكو، مؤكدًا أن أكثر ما شجّعه على خوض هذه التجربة هو أنها تجربة شبابية بالكامل، من بدايتها حتى نهايتها، إلى جانب أن فريق العمل يتمتع باحترافية عالية.

وقال دسوقي في تصريحاته لـ"الخليج 365": "الفيلم فكرته مختلفة جدًا وقصته مميزة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور وتحقق النجاح المنتظر".

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقي شارك مؤخرا في ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه بطولته أحمد مالك، ومحمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.