شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض الموسم السابع من Black Mirror على نتفليكس الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الموسم السابع من سلسلة Black Mirror، على منصة نيتفلكس يوم 10 أبريل الجارى، وكشف الفيديو الترويجى عن مجموعة من اللقطات المشوقة للعمل المنتظر.

وكانت قد عادت سلسلة Black Mirror بخمس حلقات جديدة في الموسم السادس من العمل، تم إنشاء السلسلة من قبل المؤلف تشارلي بروكر، وتشتهر بضرباتها الساخرة على علاقة المجتمع بالتكنولوجيا، بعد أربع سنوات.

بدأ عرض حلقات المسلسل في الأصل على القناة 4 في عام 2011، قبل أن ينتقل إلى Netflix من الموسم الثالث في عام 2016، إلى الآن، وفي الموسم السادس من مسلسل Black Mirror، حلقة بعنوان Beyond The Sea التي تتبع اثنين من رواد الفضاء كليف (آرون بول) وديفيد (جوش هارتنت) في مهمة فضائية عميقة، واللذان يتابعان حياتهما في الوطن من خلال نسخة طبق الأصل من androids.

الحلقة من إخراج جون كرولي، الحلقة أيضًا من بطولة كيت مارا، روري كولكين وأودن ثورنتون.

وكما أكد لـ NME، تم تصوير قصر الريف حيث يعيش كليف ولانا مع ابنهما هنري في بلدة ويتستابل الساحلية، ، ألا أنه تم تصوير التسلسل الذي تذهب إليه لانا للتسوق مع ديفيد في راي، في شرق ساسكس.

وتم بناء الجزء الداخلي لسفينة الفضاء في تويكنهام، باستخدام نفس المسرح الصوتي حيث سجل فريق البيتلز أغنية "Get Back"، وفقًا لما كشفه موقع Esquire، وتم تصوير المشاهد مع عائلة ديفيد، بما في ذلك المجزرة، في فالنسيا، بإسبانيا.