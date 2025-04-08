شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أغاني وليد توفيق في مشواره الغنائي احتفالاً بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء النجم وليد توفيق بعيد ميلاده، والذى يعد من أشهر المطربين العرب، يتميز بصوت رائع وجذاب وإحساسه الكبير فى الغناء جعله نجمًا من نجوم الغناء فى الوطن العربى، وأغانيه تحقق دائما أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب، كذلك ألبوماته التى تحقق مبيعات عالية، وبمناسبة احتفال جمهوره بعيد ميلاده، نرصد خلال السطور التالية أشهر كليبات وليد توفيق والتى تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني.

أغنية "انزل يا جميل"

وهى من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان وليد توفيق ومن كلمات الأغنية "هابى بيرث ديى تو يو.. أنزل يا جميل فى الساحة وأتمخطر كده بالراحة.. أنا قد عينيك مع أن نظرة عينيك دباحة.. مالك طالع بالعالى يا مالى قلبى ليالى.. أمرك يا جميل.. هابى بيرث ديى تو يو.. يا وعدى ع الأيام دى من غير ما نحس تعدى".

أغنية "يا بحر"

وهى من كلمات نزار فرنسيس وألحان وليد توفيق ومن كلمات الأغنية "آه يا بحر.. شو بحكيلك.. آه يا بحر.. شو بشكيلك.. وين الغوالي..وين؟.. إنت اللى بينى وبينهن.. إرحمنى ورجّعنى ليهن.. بدّى حبابى دخيلك.. يا بحر موجك مرسال.. وانى حملته سلامى".

أغنية "بدرى عليك"

وهى من كلمات سعود الشربتلى وألحان سمير صفير وتوزيع طارق مدكور، ومن كلمات الأغنية "بدرى عليك بدرى يا نجم يا بدري.. الحب لوعة ونار إن كنت ما تدري.. بدرى على الغيرة والحيرة والأفكار.. الحب لوعة ونار إن كنت ما تدري.. خليك بعيد أحسن لا تنحرق بالنار.. الحب لوعة ونار إن كنت ما تدرى".

أغنية "طير ياقلبى"

وهى من كلمات وألحان محمد سلمان كانت من ضمن أغانى فيلم (من يطفئ النار) الذى شاركت به فى عام 1982 إلى جانب فريد شوقى، نجاح الموجى، آثار الحكيم ورغدة.