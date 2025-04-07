أم كلثوم تُزيِّن بوستر الدورة الـ9 من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 07:19 مساءً - كشف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بوستر دورته التاسعة التي تُقام في الفترة من 2 إلى 7 من مايو 2025، الذي يحمل اسم كوكب الشرق "أم كلثوم" بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيل المرأة الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال الأعوام المائة الأخيرة.
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وأضاف الفنان هشام علي قائلاً: "المكون الأبرز في التصميم هو شريط السينما الأسود المتعرج، الذي تم توظيفه لتشكيل ملامح وجه أم كلثوم، ويعكس الربط البصري بين السينما والموسيقى، حيث إن شريط الفيلم عادة ما يكون رمزاً لصناعة الأفلام، في حين تجسيد ملامح أم كلثوم به يشير إلى مدى تأثيرها الفني العابر للزمن.
وأوضح هشام علي مصمم البوستر: "التفاف الشريط حول الصورة يوحي بالحركة والاستمرارية، وكأن إرث أم كلثوم لا يزال ينبض بالحياة عبر الأجيال، تماماً كما تفعل السينما في نقل الإبداع من الماضي إلى الحاضر".
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يُذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية، وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين ومحافظة أسوان وجامعة أسوان.
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البوستر يعكس الروح السينمائية والفنية لكوكب الشرقوقال مصمم البوستر الفنان هشام علي إنه سعى لتقديم بوستر يعكس الروح السينمائية والفنية لكوكب الشرق أم كلثوم؛ لأنها شخصية استثنائية في تاريخ الموسيقى العربية، ولم تتكرر عبر التاريخ. ويعتمد تصميم البوستر على أسلوب Conceptual Art الذي يدمج بين عناصر مختلفة بطريقة إبداعية لتوصيل الفكرة الرئيسية، وهي الاحتفاء بأم كلثوم في سياق فن السينما.
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https://www.instagram.com/p/DIJgK9Jt2Vv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة: القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025
وأضاف الفنان هشام علي قائلاً: "المكون الأبرز في التصميم هو شريط السينما الأسود المتعرج، الذي تم توظيفه لتشكيل ملامح وجه أم كلثوم، ويعكس الربط البصري بين السينما والموسيقى، حيث إن شريط الفيلم عادة ما يكون رمزاً لصناعة الأفلام، في حين تجسيد ملامح أم كلثوم به يشير إلى مدى تأثيرها الفني العابر للزمن.
وأوضح هشام علي مصمم البوستر: "التفاف الشريط حول الصورة يوحي بالحركة والاستمرارية، وكأن إرث أم كلثوم لا يزال ينبض بالحياة عبر الأجيال، تماماً كما تفعل السينما في نقل الإبداع من الماضي إلى الحاضر".
الدمج بين فن السينما والموسيقىوختم هشام علي حديثه قائلاً: "في بوستر الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تم الاعتماد على خطوط بسيطة ومجردة لرسم ملامح الوجه، وهو أسلوب فني يُعرف بـ“التصميم الخطي” (Line Art)، وهذا التبسيط يُبرز الملامح الأساسية من دون تفاصيل زائدة؛ ما يسمح للعين بالتركيز على الدمج بين فن السينما والموسيقا".
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https://www.instagram.com/p/DIBo8tStAPN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة أيضاً: فيديو خاص "الخليج 365".. الجوائز الكاملة للدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 2024
يُذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته التاسعة برعاية، وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين ومحافظة أسوان وجامعة أسوان.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».