أم كلثوم تُزيِّن بوستر الدورة الـ9 من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

البوستر يعكس الروح السينمائية والفنية لكوكب الشرق

https://www.instagram.com/p/DIJgK9Jt2Vv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIJgK9Jt2Vv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIJgK9Jt2Vv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الدمج بين فن السينما والموسيقى

https://www.instagram.com/p/DIBo8tStAPN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIBo8tStAPN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIBo8tStAPN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 07:19 مساءً - كشفعن بوستر دورته التاسعة التي تُقام في الفترة من 2 إلى 7 من مايو 2025، الذي يحمل اسم كوكب الشرق "أم كلثوم" بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيل المرأة الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال الأعوام المائة الأخيرة.وقال مصمم البوستر الفنانإنه سعى لتقديم بوستر يعكس الروح السينمائية والفنية لكوكب الشرق أم كلثوم؛ لأنها شخصية استثنائية في تاريخ الموسيقى العربية، ولم تتكرر عبر التاريخ. ويعتمد تصميم البوستر على أسلوب Conceptual Art الذي يدمج بين عناصر مختلفة بطريقة إبداعية لتوصيل الفكرة الرئيسية، وهي الاحتفاء بأم كلثوم في سياق فن السينما.يمكنكِ قراءة: القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى 2025وأضاف الفنانقائلاً: "المكون الأبرز في التصميم هو شريط السينما الأسود المتعرج، الذي تم توظيفه لتشكيل ملامح وجه، ويعكس الربط البصري بين السينما والموسيقى، حيث إن شريط الفيلم عادة ما يكون رمزاً لصناعة الأفلام، في حين تجسيد ملامح أم كلثوم به يشير إلى مدى تأثيرها الفني العابر للزمن.وأوضحمصمم البوستر: "التفاف الشريط حول الصورة يوحي بالحركة والاستمرارية، وكأن إرث أم كلثوم لا يزال ينبض بالحياة عبر الأجيال، تماماً كما تفعل السينما في نقل الإبداع من الماضي إلى الحاضر".وختم هشام علي حديثه قائلاً: "في بوستر الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تم الاعتماد على خطوط بسيطة ومجردة لرسم ملامح الوجه، وهو أسلوب فني يُعرف بـ“التصميم الخطي” (Line Art)، وهذا التبسيط يُبرز الملامح الأساسية من دون تفاصيل زائدة؛ ما يسمح للعين بالتركيز على الدمج بين فن السينما والموسيقا".يمكنك قراءة أيضاً: فيديو خاص "الخليج 365".. الجوائز الكاملة للدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 2024يُذكر أنيعقد دورته التاسعة برعاية، وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتنشيط السياحي، وشركة مصر للطيران، والمجلس القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين ومحافظة أسوان وجامعة أسوان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».