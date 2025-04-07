جريمة قتل.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل مدرسة النخبة 

محمد النشمي: مدرسة النخبة أول مسلسل قصير أكتبه

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قصة وأبطال مسلسل "مدرسة النخبة"

بصمة لـ محمد النشمي في دراما رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 07:19 مساءً - استحوذ البرومو التشويقي الأول لمسلسل ""، الذي قام بنشره مؤلف العملعبر صفحته الخاصة بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" على اهتمام كبير من محبي الأعمال الدرامية، بعد أن تبين من خلاله أن قصته تدور حول جريمة قتل غامضة بداخل إحدى المدارس التي تحمل اسم المسلسل، حيث تشير أصابع الاتهام بأن مرتكبها هو أحد طلاب هذه المدرسة؛ ما أصاب الطلاب الآخرين برعب وخوف شديدين.وعبر الكاتب والمؤلف محمد النشمي، عن سعادته بهذا العمل، الذي أدخله في عالم المسلسلات القصيرة لأول مرة، وهذا ما كشف عنه في تعليقه الذي أرفقه ببرومو العمل، وجاء كالتالي: "أول مسلسل قصير أكتبه، وأول تعاون فني مع مخرج النخبة شملان النصار، ومنتجنا العزيز جداً عبد الله عبد الرضا. يا رب تكون تجربة ناجحة وتعجبكم".يمكنكم قراءة: لحظات استثنائية.. مشاهد درامية عربية تصدرت الترند في الموسم الرمضانيمسلسل "مدرسة النخبة"، هو دراما خليجية تسلط الضوء على حياة المراهقين من أبناء العائلات الثرية في مدرسة خاصة، مقدمة مجموعة من المشكلات والقضايا التي يواجهها الشباب في تلك المرحلة، مع التركيز على الصراعات العاطفية والشخصية.ويشارك في بطولته عدد من النجوم وهم: روان العلي، محمد المنصوري، نور الدليمي، تولين عصام، حسن عبدال، عبد المحسن الأسود وآخرون، والعمل من إخراج شملان النصار، ومن تأليف محمد النشمي.وكان للكاتب والمؤلفوجود مميز في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "أبو البنات" الذي حظي بنسب مشاهدات مرتفعة بعد أن نالت قصته إعجاب المشاهدين، ودارت أحداثه في إطار درامي عائلي، حول أب يحاول التعامل مع تحديات الحياة اليومية مع بناته وبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم" شيماء علي بالماضي حيث بدلت إحدى بناته بابن مطربة الأفراح "ليلى" هبة الدري لغاية في نفسها.ويضم المسلسل كوكبة من نجوم الخليج، وهم: إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، فتات سلطان، في الشرقاوي، شوق الهادي، فهد باسم، أحمد النجار، كوثر البلوشي، نور محمود، وهو من تأليف محمد النشمي، ومن إخراج محمد القفاص.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».