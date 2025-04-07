شكرا لقرائتكم خبر عن حيث يوجد الحب توجد الحياة.. صورة جديدة لـ درة بصحبة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة درة على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعها مع زوجها وعلقت قائلة برسالة رومانسية وقالت فيها: "حيث يوجد الحب توجد الحياة.. وحيث توجد الحياة يوجد الأمل".





وقالت مؤخرًا الفنانة درة، إن فيلم "وين صرنا"، الفيلم التسجيلي الذي أخرجته وأنتجته، وشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، مختلف عن أي شيء شاركت فيه من قبل.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "أنا عملته عشان الشعب الفلسطيني، وكان نفسي أقدم لهم حاجة حقيقية تعبر عن اللي جواهم وتوصل رسالتهم، وتبقى وثيقة عايشة في التاريخ، بس بشكل إنساني، وأكون مخلصة ووفية لحياتهم اللي سلموهالي".

وتابعت: "كان عندي أمل ان الفيلم يغير حاجة، وأنا عرفت أبطال الفيلم لما كان عندهم حياة وبيت وأسرة ومدارس وجامعات وأحلام، وهما الآن فقدوا كل شيء، فجأة كل ده اتهد، ولاقوا نفسهم نازحين".

وقالت: "كنت حابة أكون أمينة جدا على مشاعرهم وإبراز الجانب الإنساني من القصة، وهما عندهم عزة نفس كبيرة، وأنا قصادة اختار أسرة، لا تبحث عن استجداء المشاعر".

وتابعت: "لاقيت القصة قصادي، وهي اللي أخدتني في سكة اني متعاملش معاها كممثلة، وأنا أصلا بحب الإخراج وحاجة كنت بحلم بها من زمان، لكن كنت دايما بخاف من الخطوة، لكن موضوع الفيلم هو اللي خلاني أمشي في الموضوع".