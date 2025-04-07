شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة: أكشن الكتيبة 101 كان مرهقًا جدًا وظروف تصوير موسى كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المخرج محمد سلامة ضيف الحلقة السادسة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض على تلفزيون الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما وكل ما وراء الكاميرات.

وتحدث محمد سلامة، عن الفرق بين عملية الإخراج دراميا وسينمائيا، والفرق بين الأكشن والدراما والتاريخي في أعماله في رحيم والكتيبة 101 وإمبراطورية ميم وموسى.

وقال محمد سلامة: "دائما عندى شغف أقدم عمل جديد وينجح وأصعب حاجة مسلسل الكتيبة 101 لأن شغل الأكشن كان مرهق وصعب جدا وكان الشغل أكثر من الوقت وأخلص شغل الأكشن كله في وقت قصير، وكان في ضغط نفسى رهيب ولازم أعبر عنها صح و أكلم عن البطولات التي حدثت، أما مسلسل موسى كانت ظروف التصوير صعبة بسبب أماكن التصوير وفي عز الثلج".

المخرج محمد سلامة هو مخرج مصري من مواليد 1986 وله الكثير من الأعمال الدرامية التى لاقت اهتمام الجماهير ومن أهمها مسلسل الاب الروحي (الوحدة الثانية) ومسلسل رحيم للنجم ياسر جلال ومسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث ومسلسل لما كنا صغيرين ومسلسل ملحمة موسي للنجم محمد رمضان ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل راجعين يا هوي للمخرج خالد النبوي ومسلسل الكتيبة 101 ومسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، وكانت آخر أعماله مسلسل وحوش الذي عرض في الكويت.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين.