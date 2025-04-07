شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة إيناس النجار.. صورة تجمع ثلاثي أبطال فيلم كيمو أنتيمو الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الوسط الفنى فى أول أيام عيد الفطر 2025 بالحزن لرحيل الفنانة إيناس النجار عن عالمنا بعد تعرضها لوعكة صحية، ونعاها عدد كبير من نجوم الفن بكلمات مؤثرة و حزينة.

وبعد مرور أسبوع على رحيل الفنانة إيناس النجار تداول رواد السوشيال ميديا، صورة من فيلم كيمو وأنتيمو عام 2004 وفى نهاية الفيلم التقطوا صورة جمعت الراحلين عامر منيب، طارق عبد العزيز وإيناس النجار وهى نفس ترتيب رحيلهم عامر منيب رحل في 2011 وطارق عبد العزيز في 2023 وإيناس النجار في 2025.

وكانت رحلة إيناس النجار الفنية قصيرة، وهى ممثلة تونسية بدأت مشوارها الفنى فى مصر عام 1999، وظهرت كموديل فى أغنية "يا ترى" لبهاء سلطان، ثم توالت الأعمال التى شاركت فيها.

وقدمت أفلام: "فرقة بنات وبس ومعالى الوزير وميدو مشاكل وبحبك وأنا كمان وكيمو وأنتيمو وقشطة يابا وعلى سبايسى وكركر ومفيش فايدة وعزبة آدم وابقى قابلنى وعايشين اللحظة وأحاسيس وكلبى دليلى وواحد صعيدى وأبو العريف".

ومن المسلسلات التي شاركت فيها "يتربى في عزو والعصيان وعلي مبارك وورق التوت ومنتهى العشق وماما في القسم والأخوة الأعداء ولعنة كارما، وآخر مشاركتها قبل الرحيل في مسلسل الحلانجى رمضان 2025".



