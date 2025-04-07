شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يستعد لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع مروان خورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم جورج وسوف لطرح أغنية جديدة يتعاون فيها مع الفنان مروان خورى، الذي تولى كتابة كلماتها وتلحينها، ومن المقرر أن تصدر الأغنية خلال موسم الصيف المقبل، لتُعرض عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى احتفل سلطان الطرب جورج وسوف بحفل زفاف ابنه حاتم، وسط أجواء من السعادة، وظهر جورج وسوف وهو يتلقى التهاني من أصدقائه الفنانين وأفراد عائلته في حفل الزفاف، وظهر وهو يجلس على كرسى ويحتفل مع ابنه حاتم وعروسه ليا برخيا.

ونشر الإعلامي نيشان العديد من الصور واللقطات من حفل زفاف حاتم جورج وسوف، وشارك النجم راغب علامة جورج وسوف فرحته بالغناء معه في عدة لقطات بالحفل، وقدم مع جورج وسوف أغنيته "قلبي عشقها".

وانتهى سلطان الطرب جورج وسوف داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون باللهجة المصرية، وبتوقيع صناع مصريين، بعد نجاحهم معًا فى أغنية "نجم على" وسوف يطرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

وطرح مؤخرًا سلطان الطرب جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالي" على موقع "يوتيوب"، بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.