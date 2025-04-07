شكرا لقرائتكم خبر عن ساندي تطرح أحدث أعمالها الغنائية "فالبلكونة" يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد المطربة ساندي لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "فالبلكونة" يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أبريل، حيث انتهت ساندي من تسجيلها مؤخرًا وروجت لها بطرح البوستر الدعائى لها على حسابها بموقع إنستجرام تمهيدًا لطرحها على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ماهر صلاح، فيما تولى أسامة الهندي مهام الميكس والماسترينج.



بوستر أغنية فالبلكونة

وطرحت الفنانة ساندي مؤخرًا، أغنية بعنوان "موقف" والتي تعاونت خلالها مع الفنان دياب، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وإخراج ساندي، وتوزيع أمين نبيا.

كمما سبق طرحت ساندي، فيديو كليب لأغنية "هوب هوب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

أما آخر أعمال ساندي في السينما، كانت من خلال مشاركتها في بطولة فيلم "تاج" مع تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.