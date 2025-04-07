شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن أغنية داليدا الشهيرة بعد نشر الرئيس الفرنسى لـ حلوة يا بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقطات مختلفة أثناء زيارته لمصر بشوارع الحسين وخان الخليلي مع أغنية حلوة يا بلدى لـ داليدا، وكانت كلها مشاهد تجسد المعني الحقيقي للأمن والأمان في مصر والاصطفاف الشعبي حول الرئيس.

وبعد نشر الرئيس الفرنسي أغنية "حلوة يا بلدى" لداليدا وتفاعل كل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو الذى نشره عبر حسابه على إنستجرام، وتعد الأغنية من الأغنيات التي يحبها المصريون لداليدا وغنتها عام 1979 ومن كلمات الشاعر مروان سعادة، و لازالت الأغنية مستمرة بين جموع الشعب و يستمعون لها حتى الآن.

وبدأت داليدا مشوارها نحو الشهرة عندما أصبحت ملكة جمال مصر فى عام 1954، وفى نفس العام انتقلت إلى باريس لمتابعة مهنة التمثيل، ثم تحولت فى النهاية إلى الغناء، بعدما تعاونت مع محطة الإذاعة الفرنسية "أوروبا 1"، التى استلمت بثها عام 1956 "بامبينو" عدة مرات فى اليوم، كما تزوجت داليدا من لوسيان مورايز، مدير برامج المحطة عام 1961.

سجلت داليدا أغانى بـ7 لغات أبرزها اللغة الفرنسية التى تعتبر أكثر لغة تغنت بها، إلى العربية، والإيطالية، وغيرها مما جعل لها جمهور متنوع.