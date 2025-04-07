شاهدوا كيف علق عبدالله بهمن وأحمد النجار بأحدث صور لهما مع عبدالله الرويشد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 02:57 مساءً - استقبل الفنان عبدالله الرويشد في منزله نجوم مسرحية "زرقون والمصباح السحري"، حيث تواجدت الفنانة هيفاء عادل، الفنان محمد الرشيد، عبدالله بهمن، أحمد النجار، بالإضافة إلى آخرين والتقطوا عدداً من الصور لهم معه وتُعد هذه الصور هي أحدث ظهور للرويشد في الإعلام.

وعلق الفنان عبدالله بهمن على الصور التي اُلتقطت مع عبدالله الرويشد وكتب: "في حضرة التاريخ العملاق عبدالله الرويشد عسى ربي يمدك بالصحة والعافية وطولة العمر". وواصل بهمن وكتب: "حلم من أحلامي تحقق إني أصير رفيجة وقاعد معاه وفي بيته بو خالد دمت لنا بخير وصحة وعافية يا صاحب القلب الطيب يا رفيجي الخاص"، واختتم وكتب: "عبدالله الرويشد، عبدالله بهمن".

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كما نشر الفنان أحمد النجار أيضاً عدداً من الصور له مع الفنان عبدالله الرويشد وعلق وكتب: "اليوم كنا بضيافة الحب عبدالله الرويشد، أكرمكم الله".

وكان آخر ظهور للفنان عبدالله الرويشد خلال شهر فبراير بأغنية وطنية بمناسبة الأيام الوطنية الكويتية مع عدد من الفنانين، وهم مصطفى أحمد، وإبراهيم دشتي.

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مسرحية "زرقون والمصباح السحري"

وتم تقديم عروض "زرقون والمصباح السحري" بمسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي في أول أيام عيد الفطر، وهي تجربة خيالية تمزج الأسطورة بالمؤثرات البصرية، وهي من تأليف وإخراج نجف جمال، وبطولة كلٍّ من الفنانة هيفاء عادل، محمد الرشيد، لولوة الملا،، محمد الكاظمي، مريم شعيب، بالإضافة إلى آخرين.

أما آخر أعمال الفنان عبدالله بهمن الدرامية بالموسم الرمضاني فكان "سدف" هو مسلسل تقع أحداثه في سبعينيات القرن الماضي، حين يبدأ المحقق "شاهين" في التحقيق حول سلسلة اختفاءات غامضة لنساء، ويكون الدليل الوحيد صوراً فوتوغرافية التُقطت لهنّ لحظة الاختفاء، وتكشف التحقيقات عن أسرار غامضة، وأشخاص غير متوقعين تُوجّه نحوهم أصابع الاتهام، وتتوالى الأحداث.

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمد أنور محمد، ومن بطولة الفنان حسين المهدي، بثينة الرئيسي، أحمد إيراج، عبدالله بهمن، غدير السبتي، خالد العجيرب، فيّ الشرقاوي، ناصر عباس، فهد باسم، صمود المؤمن، نور محمود، عباس خليفي، زمن عبدالله، أحمد السعدون، حنين حامد، حسن إبراهيم، سليمان المعيني، وشوق بنت عبدالله، بالإضافة إلى آخرين.

أما آخر أعمال الفنان أحمد النجار بالموسم الرمضاني 2025 فهو مسلسل "باب السين"، وجاء بإطار كوميدي اجتماعي يناقش قضايا مهمة، ويعالج القضايا بدراما شيقة، وهو من تأليف مريم نصير ومريم القلاف ومن إخراج نهلة الفهد، وهو من بطولة الفنان عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار، نجلاء العبدالله، وزينب كرم.

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