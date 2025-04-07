أصايل محمد تنشر كواليس أولى حلقات مسلسلها أكثر من خوات وتسأل متابعيها عن شخصيتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 02:57 مساءً - بطريقة تشويقية روجت الفنانة أصايل محمد لعملها الجديد والذي يُعرض حالياً وهو مسلسل "أكثر من خوات"، والذي تجسد فيه شخصية "لولوة"، والذي يُعرض على mbc وشاهد.

وشاركت أصايل محمد متابعيها صوراً لها من كواليس الحلقة الأولى للعمل وعلقت وكتبت: "كواليس أولى الحلقات من مسلسل أكثر من خوات حبيتو لولوة؟". وتفاعل معها جمهورها ومتابعوها وهنأوها على العمل وعلى أدائها بالمسلسل.

كما نشرت قبل أيام مقطعاً من البث المباشر لها مع متابعيها قبل عرض المسلسل وكتبت: "قرب موعد لقانا وبدا شوقي يزيد". وتفاعل متابعوها وأبدوا حماسهم وانتظارهم لمشاهدة المسلسل.

كما نشرت فيديو لبرومو العمل وكتبت: "أكثر من خوات"، من البرومو الحماس مليون للقصة، انتظروا قصة لولوة في أكثر من خوات".

مسلسل "أكثر من خوات"

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" وهو مسلسل من إخراج سلطان العبدالمحسن، ومن تأليف علاء حمزة، ومن بطولة الفنان شعيفان محمد العتيبي، أصايل محمد، نورا ياسين، يزيد المجيول، نور حسين، سلطان المقبالي، وائل غازي، مطلق مطر، عبدالرحمن عبدالله، عمران العمران، أحمد الرشيد، وبندر الخضير.

وتدور أحداث العمل حول المحامية الشابة "لؤلؤة"، التي تكن لصديقتها "العنود" محبة وثقة بلا حدود، وتعتبرها أكثر من أخت لها، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور رأساً على عقب، حيث تطعنها صديقتها في ظهرها، وتحولها من شخصية محبوبة إلى مكروهة في المجتمع، وتدمر حياتها، مما يدفع المحامية "لؤلؤة" للانتقام بطريقتها وتتوالى الأحداث.

أعمال أصايل محمد بالموسم الرمضاني

وكانت الفنانةقد خاضت بالموسم الرمضاني 2025 تجربةً جديدةً لها بعد نجاحها بالتمثيل من خلال تقديم عددٍ من الأعمال الدرامية المميزة، وهذه التجربة هي تجربة تقديم البرامج من خلال برنامج "درايش" مع الفنان ماجد مطرب فواز.

كما عُرض لها مسلسل "هم يضحك" الذي جاء في إطار درامي، دارت أحداثه حول إحدى العائلات التي يقع لها العديد من المشكلات والمواقف، ويحاول رب الأسرة مواجهتها، وكذلك الخروج من هذه المواقف، وهو من إﺧﺮاﺝ أحمد الفردان، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ضيف الله زيد، ومن بطولة الفنان عبدالله السدحان، فخرية خميس، مروة خليل، أحمد يوسف، سميرةالوهيبي، مريم عبدالرحمن، مريم الشقراوي، بالإضافة إلى آخرين.

آخر عمل عُرض لـ أصايل محمد

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وكان آخر مسلسل عُرض للفنانةهو "بيت العنكبوت" والذي تدور أحداثة حول الشقيقين "راشد" و"فيصل" اللذين يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما وتتوالى الأحداث، والعمل من بطولة فايز بن جريس، هيلدا ياسين، نجلاء العبدالله، ولبنى عبدالعزيز، تركي الكريديس، غادة الملا،، وجبران الجبران.

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