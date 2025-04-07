هبة مجدي: لمست نجاح المداح 5 في المحافظات ولا مشكلة لدي في أدوار الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 02:57 مساءً - أكدت الفنانة هبة مجدي أن مسلسل "المداح" استطاع تكوين جماهيرية كبيرة خلال السنوات الماضية على مدار الخمسة أجزاء آخرها "المداح أسطورة العهد"، وذلك ما دفع صناع العمل للاستمرار في تقديم أجزاء جديدة حتى وصلت إلى الخامس الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025 واستمر في حصد النجاح الكبير.

تأثير كبير من شخصية رحاب على أحداث الجزء الخامس

وأشارت هبة مجدي في تصريح لـ"الخليج 365" أنها لمست نجاح مسلسل "المداح – أسطورة العهد" مع الناس في الشارع، عندما ذهبت إلى أقاربها في القرى والمحافظات لقضاء إجازة العيد وكيف أن العمل مؤثر معهم موضحة: "الناس عجبها دوري كمان وقالوا لي أن شخصيتي في الجزء الخامس أفضل من الرابع، وأن رحاب هذا العام بشهادة الجمهور لها تأثير كبير في الأحداث".

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وعلى جانبٍ آخر، كشفت هبة مجدي عن سبب موافقتها على تقديم دور أم لفتاة شابة خلال أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد فراج وياسمين رئيس والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025 أيضاً قائلة: "أنا ممثلة وأستطيع لعب كافة الأدوار، وليس لدي أي مشكلة في تجسيد هذه النوعية من الأدوار".

هبة مجدي: دراما مسلسل "منتهي الصلاحية" تطلبت تجسيدى دور ام لفتاة شابة

وأوضحت هبة مجدي أنها أم في الحقيقة، وكذلك لها أصدقاء تزوجوا مبكراً ولديهم أبناء قريبين في السن من جيسيكا حسام الدين التي لعبت دور ابنتها في مسلسل "منتهي الصلاحية" قائلة: "دراما شخصية جيسيكا في الأحداث كانت تتطلب أن تكون الفتاة في هذا السن والحمد لله كنا لايقين على بعض، إضافة إلى القاعدة تغيرت في معظم المسلسلات هذا العام بعدما تشجعت معظم الممثلات وجسدن أدوار أمها لشباب كبار".

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"المداح 5 – أسطورة العهد" جاء منن بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، هبة مجدي، خالد الصاوي، أحمد بدير، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

أما مسلسل "منتهي الصلاحية" فهو بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، خالد سرحان، ملك حسن، جاسيكا حسام الدين، تامر نبيل، محمد الإمام، مصطفى عبد السلام، محمد عبده، إنعام سالوسة، محمد البيطار، مصطفى عسكر، باسم موريس عدلي عمرو القاضي، ياسر عزت وتأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

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