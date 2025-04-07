بعد تألقها خلال المارثون الرمضاني.. سوسن بدر تعلق: لسه ما وصلتش لقمة النضج الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أبريل 2025 02:57 مساءً - كشفت النجمة سوسن بدر عن الكثير من أسرارها المهنية والحياتية، مؤكدة أنها لم تصل بعد لمرحلة النضج الفني، مشيرة أنها ترى نفسها ممثلة جيدة فقط.

سوسن بدر تعلق: لسه ماوصلتش لقمة النضج الفني

حلَّت الفنانة سوسن بدر ضيفة برنامج "كلام نواعم" المذاع على قناة " MBC "، وخلال الحلقة أكدتأنها لم تصل بعد لمرحلة النضج الفني، مشيرة أنها ترى نفسها فقط ممثلة جيدة؛ حيث قالت: "لم أصل بعد لمرحلة النضج الفني، ولو في لحظة حسّيت إني وصلت للنضج الفني، هقعد في بيتي هدوّر على إيه تاني مانا بذلك هكون عملت كل شئ، لازال أمامي الكثير من الشغل الذي أريد عمله".

وأكملت سوسن بدر: "في عملي لم أصل سوى أن أكون ممثلة جيدة مثلما كنت أحلم وأنا صغيرة وبعمل في برامج الأطفال، وعمري ما فكرت إن أنا أبقى غنية برغم إني من عائلة متوسطة الحال، بس كان حلمي أكون ممثلة كويسة".

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وعن مفهومها للتقدم في العمر وتأثير ذلك على اختيارتها الفنية، قالت سوسن بدر: "الست بتُستنزف في معركتها مع الزمن ومش هتكسب، ما ينفعش، فأعتقد إن أنا اكتشفت اللحظة دي، إن ليه اتعارك مع الزمن طيب ما اخده صديق وصاحب وضيف".

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سوسن بدر بأكثر من وجه خلال دراما رمضان 2025

بظهورٍ لافت ومميز، تواجدت النجمةبأكثر من وجه في الماراثون الرمضاني 2025، أولها في المسلسل الإماراتي الذي يحمل عنوان "الباء تحتها نقطة"، والحبكة الدرامية للمسلسل تعتمد في ظاهرها على الجانب الكوميدي، ولكن في باطنها تحمل قضية ورسالة مهمة حول قضية محو الأمية في الإمارات، وذلك إبان أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، مع تركيز خاص على تعليم المرأة.

كما شاركت في مسلسل "الكابتن" من بطولة الفنان أكرم حسني، تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويشاركه البطولة آية سماحة، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي ومحمد رضوان.

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وأيضاً شاركت في مسلسل "أثينا" بطولة ريهام حجاج، وقدم طرحًا دراميًا لقضية تهم الأسر العربية، حيث ناقش الشبكات الإلكترونية التي تستهدف الأطفال والمراهقين، ومدى خطورتها على المجتمع؛ وأشادت سوسن بدر بقدرة ريهام حجاج على تقديم أفكار اجتماعية ذات بعد واقعي كل عام، قائلة: "ريهام دائمًا ما تختار موضوعات تعكس قضايا موجودة بالفعل في المجتمع العربي وليس المصري فقط".

وشارك في بطولة العمل محمود قابيل، سلوى محمد علي، أحمد مجدي، نبيل عيسى، علي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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