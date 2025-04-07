شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي: أجسد شخصية مبرمج في سيكو سيكو.. والورطة تبدأ مع ابن عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان طه دسوقي عن ملامح شخصيته في فيلم "سيكو سيكو" الذى انطلق فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر السينمائى 2025 ويتصدر شباك التذاكر، موضحًا أنه يجسد دور "سليم"، شاب يعمل كمبرمج في مجال الألعاب الإلكترونية والبرمجة، وأتمنى دورى أن ينال إعجاب جمهور.

وأضاف طه دسوقى في تصريحاته لـ"الخليج 365": "سليم شاب مجتهد بيحاول يطوّر من نفسه ويعيش حياة أفضل، لكن حياته بتتغيّر لما بيقابل ابن عمه يحيى - عصام عمر، وبيتورطوا سوا في مغامرة لطيفة ومليانة مفاجآت".

وتوقع الجمهور أن يصل فيلم سيكو سيكو إلى نادى المائة في غضون أسبوعين منذ انطلاق عرضه في شباك التذاكر، خاصة أن الجمهور أصبح متشوقاً للأعمال الشبابية الجديدة، لاسيما ان عصام عمر وطه دسوقى اصبحا نجمان لخفة ظلهما واختياراتهم المميزة في الفترة الأخيرة.



طه دسوقى على بوستر فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقي شارك مؤخرا في ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه بطولته أحمد مالك، ومحمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.