شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لـ اتهام بول شريدر بالاعتداء الجنسي على مساعدته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتُهم المؤلف بول شريدر، كاتب سيناريو فيلم "Taxi Driver"، بالاعتداء الجنسي على مساعدته الشخصية السابقة، وزُعم في وثائق محكمة مدنية اطلعت عليها صحيفة "الإندبندنت" أن المرأة، التي لم يُكشف عن هويتها، والبالغة من العمر 26 عامًا، تعرضت لاعتداء وتحرش جنسي على مدار عدة سنوات، وطُردت من عملها بعد رفضها الرضوخ لمطالب شريدر.

وزُعم أيضًا أنه تراجع في فبراير الماضى عن تسوية كانت تهدف إلى إبقاء الادعاءات سرية، وذلك وفقًا لإفادة خطية قدمتها جين دو في المحكمة العليا لولاية نيويورك.

وصرح محامي شريدر، فيليب كيسلر، للصحيفة بأنه لم يتلقَّ الملف إلا مؤخرًا، ولا يزال يراجع محتوياته، وقال كيسلر: "أستطيع أن أقول لكم إن هذا يبدو لي ادعاءً يائسًا وتافهًا وانتهازيًا، حيث تتضمن النوايا الخفية للمدعي هنا العديد من المغالطات الجوهرية، ومن الواضح أنها تهدف إلى تشويه صورة السيد شريدر، في محاولة لترهيبه وإكراهه على التسوية، وللتوضيح، لم يمارس السيد شريدر الجنس مع المدعية بأي شكل من الأشكال، ولم يحاول ذلك، وسندافع عن هذا بشدة".

في غضون ذلك، صرّحت المحامية ميناكا فرناندو، إحدى أعضاء الفريق القانوني لدو، لصحيفة الإندبندنت أن دو "كانت يسعى ببساطة إلى إنفاذ اتفاق التسوية بين الطرفين لحل ادعاءات التحرش والاعتداء الجنسيين التي رفعتها".

وأضافت أنها لا تملك أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي، وطلبت من وسائل الإعلام احترام خصوصية المرأة.

وينصّ القرار على أن شريدر كان على دراية بأن سلوكه "غير مرغوب فيه ومسيء"، كما يُقال، يتضح من رسائل البريد الإلكتروني العديدة المرسلة إلى دو، وتابع القرار قائلاً إن شريدر "استغل نفوذه على السيدة دو للاعتداء عليها جنسيًا، باستدراجها إلى غرفة فندق وإمساكها بالقوة وتقبيلها، رغم اعتراضاتها اللفظية، وبعد ثلاثة أيام، أجبر السيدة دو على دخول غرفته في الفندق، بحجة حزم حقائبه له، وكشف لها عن أجزاء من جسده.

عملت دو لدى المخرج من مايو 2021 حتى إنهاء خدمتها في سبتمبر 2024، وخلال تلك الفترة زعمت أن شريدر أجبرها على العمل في "بيئة جنسية معادية ومخيفة ومهينة يوميًا، إن لم يكن كل ساعة".

ويشير الطلب إلى أنه بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي، كان هناك "وابل" متواصل من المضايقات من قبل شريدر، والتي شملت "الكشف عن أجزاء من جسده، والتحرشات الجنسية غير المرغوب فيها، والتعبير المتكرر عن حبه ورغبته في لمس السيدة دو (شفهيًا وعبر رسائل بريد إلكتروني عديدة)، وأسئلة جنسية غير لائقة شبه مستمرة، وتعليقات فاحشة ومعادية للنساء".

أثناء العرض الأول لفيلمه الأخير " Oh, Canada" في مهرجان كان السينمائي في مايو الماضي، زُعم أن شريدر "طلب من السيدة دو الذهاب إلى غرفته في الفندق، وحاصرها داخلها، وأمسك بذراعيها، ودفع وجهها في وجهها لتقبيلها رغماً عنها، ثم قيّدها أكثر في محاولة لإبقائها في الغرفة قبل أن تتمكن من تحرير نفسها والفرار من غرفة الفندق".

وأضافت دعوى دو: "بعد ثلاثة أيام، عادت السيدة دو إلى غرفة المدعى عليه شريدر في الفندق بعد تلقيها مكالمات هاتفية ورسائل نصية غاضبة، ادعى فيها المدعى عليه شريدر أنه "يموت" ولا يستطيع حزم حقائبه بنفسه".

رضخت السيدة دو على مضض خوفًا، لكن عند وصولها، فتح المدعى عليه شريدر باب غرفته في الفندق مرتديًا رداء حمام مفتوحًا فقط، وبينما كانت السيدة دو تحاول حزم حقائب السيد شريدر في صمت، وبالتالي حزمت السيدة دو حقائبه بأسرع ما يمكن، وغادرت.

في أعقاب "الاعتداء الوحشي" على دو و"أفعاله الأخرى العديدة من التحرش الجنسي"، ينصّ الطلب على أنها عانت من كوابيس وقلق شديد وصدمة نفسية، ما أدى إلى "انسحابها شبه الكامل من حياتها السابقة".

في الشهر الماضي، تواصل محامي شريدر مع الفريق القانوني لدو ليخبرهم أن موكلته كانت مريضة وقامت ببعض "التأمل الذاتي"، مما أدى إلى عدم رغبته في دفع المبلغ المتفق عليه بموجب اتفاقية التسوية لدو.

ويقول الطلب: "وفقًا لمحامي الدفاع، ذكر المدعى عليه شريدر أيضًا أنه لا يستطيع "التعايش مع نفسه" إذا أوفى بالتزاماته بموجب اتفاقية التسوية"، وبدورها، قدّمت دو طلبًا لإجباره على الوفاء بالتزاماته، كاشفًا عن هذه الادعاءات علنًا، وظل مبلغ التسوية سريًا، حيث حُذفت تفاصيله في ملفات المحكمة.